潮水氾濫　興奮停不了

好多男人都想見到女伴喺床上High到噴水,無他嘅,咁代表自己嘅床技了得,若然搞到對方潮水氾濫就更正!講起氾濫嘅英文「Flood」,對於好色嘅男女嚟講,別有一番意思,甚至可以帶嚟前所未有嘅高潮呢!

<Flooded>姣妹死穴

賤男見到索女,有可能搞到褲襠濕晒,但其實淫女見到型男,何嘗唔會出現一褲春水嘅情況呢?所以英文俚語中嘅「Flooded」可解作火辣型男,皆因姣妹見到型男好易春心蕩漾,搞到底褲濕晒。例句:I' m going to take my shirt off before I walk into there and the whole room will get flooded.(我入去房間之前會先除咗件恤衫,成間房啲女嘅底褲就會濕晒。)

<Flooding the Cave>水淹蜜洞

先講明「Flooding the Cave」係一種幾重口味嘅玩法,照字面解,即係令洞穴被水淹沒,講白啲,就係喺曳曳嗰陣,男士喺女伴嘅蜜洞內小解!咁樣玩法豈不是好污糟?但有性學家指出,尿液好難進入子宮,之但係女性蜜洞係個好脆弱嘅地方,尿液會影響佢嘅酸鹼值,有機會導致細菌感染,千祈咪亂試!

<Texas Flood>潮吹經典

潮吹唔係日本AV專利,美國四仔都有同類演出,好似呢套由Baby Doll Pictures喺2010年推出嘅《Texas Flood》,打正旗號以潮吹為主題。至於以德州命名,係因為當地盛產作風豪爽嘅西部牛女,而有份演出的脫星都係以床上風格狂野見稱,肉搏時會興奮到出水,甚至誇張到好似山洪暴發一樣。由於一班脫星嘅演出實在太精彩,難怪喺2011年AVN頒獎禮上獲提名角逐最佳潮吹作品。

同場加映:床上現洪水

高潮時噴出大洪水?淨係呢點都值得捧場,更何況由今年21歲嘅東條夏演出,冇理由錯過吧!講緊嘅係舊年9月,由FALENO推出嘅《第一次的高潮漏出超尷尬大洪水SP》,當時片廠已經表明女主角嘅水量多到勁誇張,但其實呢位喺舊年出道嘅90後妺妹仔,外形都幾討好,身上散發住清純氣質,雖然上圍只係31C,依然好受AV迷歡迎,而自從佢喺舊年11月轉做企劃單體女優後,產量更加係大增呢!