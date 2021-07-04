潮水氾濫　興奮停不了

好多男人都想見到女伴喺床上High到噴水，無他嘅，咁代表自己嘅床技了得，若然搞到對方潮水氾濫就更正！講起氾濫嘅英文「Flood」，對於好色嘅男女嚟講，別有一番意思，甚至可以帶嚟前所未有嘅高潮呢！

＜Flooded＞姣妹死穴

賤男見到索女，有可能搞到褲襠濕晒，但其實淫女見到型男，何嘗唔會出現一褲春水嘅情況呢？所以英文俚語中嘅「Flooded」可解作火辣型男，皆因姣妹見到型男好易春心蕩漾，搞到底褲濕晒。例句：I' m going to take my shirt off before I walk into there and the whole room will get flooded.（我入去房間之前會先除咗件恤衫，成間房啲女嘅底褲就會濕晒。）

＜Flooding the Cave＞水淹蜜洞

先講明「Flooding the Cave」係一種幾重口味嘅玩法，照字面解，即係令洞穴被水淹沒，講白啲，就係喺曳曳嗰陣，男士喺女伴嘅蜜洞內小解！咁樣玩法豈不是好污糟？但有性學家指出，尿液好難進入子宮，之但係女性蜜洞係個好脆弱嘅地方，尿液會影響佢嘅酸鹼值，有機會導致細菌感染，千祈咪亂試！

＜Texas Flood＞潮吹經典

潮吹唔係日本AV專利，美國四仔都有同類演出，好似呢套由Baby Doll Pictures喺2010年推出嘅《Texas Flood》，打正旗號以潮吹為主題。至於以德州命名，係因為當地盛產作風豪爽嘅西部牛女，而有份演出的脫星都係以床上風格狂野見稱，肉搏時會興奮到出水，甚至誇張到好似山洪暴發一樣。由於一班脫星嘅演出實在太精彩，難怪喺2011年AVN頒獎禮上獲提名角逐最佳潮吹作品。

同場加映：床上現洪水

高潮時噴出大洪水？淨係呢點都值得捧場，更何況由今年21歲嘅東條夏演出，冇理由錯過吧！講緊嘅係舊年9月，由FALENO推出嘅《第一次的高潮漏出超尷尬大洪水SP》，當時片廠已經表明女主角嘅水量多到勁誇張，但其實呢位喺舊年出道嘅90後妺妹仔，外形都幾討好，身上散發住清純氣質，雖然上圍只係31C，依然好受AV迷歡迎，而自從佢喺舊年11月轉做企劃單體女優後，產量更加係大增呢！