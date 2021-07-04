孫儷拍嘴戲鄧超𥄫到實　醋埕老公嚇親張譯羅晉

內地「收視女王」孫儷曾與唔少男星包括黃曉明、陳曉、何潤東，以及參演英皇電影《懸崖之上》嘅張譯拍過接吻戲，不過個個錫完孫儷，都叫苦連天！唔係因為孫儷有口氣問題，全因佢嫁咗個「超級醋王」鄧超，次次老婆拍錫錫戲，鄧超就會戙喺現場望到實。

有次孫儷同張譯要拍嘴戲，佢哋兩個正培養情緒時，突然感覺到身後有道「死光」射埋嚟，一望原來孫儷位醋埕老公鄧超嚟咗，仲抱埋個仔嚟𥄫住，搞到攬住孫儷嘅張譯好緊張，仲被導演鬧佢做乜拍咗幾次個樣都「硬晒軚」，但鄧超仲扮輕鬆同張譯講：「你們拍你們的，不要管我的。」最終張譯真係頂唔順，開口叫孫儷請佢老公返屋企先。

到孫儷同羅晉拍一場喺屋頂接吻嘅戲，鄧超又嚟探班，不過今次係抱咗個女嚟，鄧超嘅藉口係囡囡想見媽媽：「孩子想你了，所以我帶孩子來看你。」由於鄧超呢個「電燈膽」實在太大，羅晉擔心咀咗孫儷後，自己可能有「生命危險」，所以遲遲都唔敢咀落去，多得導演「打救」，將劇情由錫嘴改為錫額頭，當羅晉嘅一吻落孫儷額頭度，工作人員就見鄧超秒速離開，可見呢位醋王終於放心晒，返屋企等太太收工。