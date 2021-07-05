【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月廿六甲寅水成日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：拜師、開業、交易

忌：祭祀、出財、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、4、6、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座

心情靚，有遠見，能預見潛在問題而作好準備。

金牛座

遇到麻煩一定要正視，否則情況只會不斷惡化。

雙子座

因別人的事而分心，導致工作進度遠遜於預期。

巨蟹座

被身邊人冷落的滋味不好受，生活也受到影響。

獅子座

上司給予的任務令你感到為難，卻不好意思拒絕。

處女座

人際關係出現問題，宜自我反省，勿怪責別人。

天秤座

居安思危很重要，即使遇上問題也能招架得住。

天蠍座

失敗乃成功之母，不妨視眼前挫折為一種鍛煉。

人馬座

財運不錯，謹記錢財要用得其所，勿胡亂揮霍。

山羊座

工作表現出色，但要保持謙遜，以免招人妒忌。

水瓶座

勿捲入辦公室是非圈，謹言慎行才可遠離麻煩。

雙魚座

內心感到鬱悶，找好友傾訴，有助釋放負能量。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）狗 貴人撐

（跌）龍 無神氣

鼠

開源節流是當務之急，提防受到誘惑而亂花費。

牛

事業運上升，求職者有望找到一份滿意工作。

虎

精神奕奕，自信心十足，出門會友可望盡興。

兔

行事有條不紊，把潛能發揮出來，易獲賞識。

龍

缺乏行動力，做事畏首畏尾，易中小人暗箭。

蛇

運勢平平，學懂不抱怨不急躁，才可扭轉頹勢。

馬

工作時心不在焉，進度落後，是時候自我反省。

羊

處事高效，一切事務都能按照計劃一步步進行。

猴

是日沖煞，運勢一般，惟單身者的桃花較旺。

雞

時刻要記住量入為出，否則會帶來財務危機。

狗

貴人多，好運不求自來，工作表現如虎添翼。

豬

待人寬容，獲同事客戶欣賞，傾生意易成功。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

吉凶在人 災祥在德

追求幸福是人們的權利，獲得一個風水寶地作為家宅，是每個人的期望。正所謂「一命二運三風水四積陰德五讀書」，今次講的陰德（因果）也是人生的元素之一。現今社會已摒棄所謂陰功祖德而崇尚個人奮鬥，但是我們仍然不應忘記「謙受益，滿招損」的道理。

先天的命雖不能改，也會因為個人後天的努力、多種善緣、貴人的扶持、得到因緣際會等因素而獲得改善，這便是陰功效應。

也許命真的是天生，因為八字盤就是這樣顯示着，也因流傳千年而有一定的依據。但是人若能知天命，從而充實自己的內涵與修為，加上謀事在人，成事在天，多種善因，保持豁達心態，就算天生的命有點蹇滯，也會因為自己後天的自覺和不斷反省努力而成就了轉運助命。

從八字學可查出天干與地支的關係。「天干」可以判斷表面所見得到的一切事物，如外表容貌、行為，事業屬性、錢財多寡與人身安危。「地支」可以判斷內心世界，如善惡、忠奸，表面難以看到的事物都會暗藏其中，例如是高手修為。陰功（因果）部分也可查出，如先祖、冤親宿世因果影響，從而找出解決補救方案。舉個簡單案例，可查出身邊親人或自己有否曾經不要胎兒，又有沒有在某些情況下處理好，往後發生不同問題原來是有所關連的，可影響運程。