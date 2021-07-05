東方日報C1：MIRROR接旨打水戰　ViuTV搞運動會同無綫爭食

無綫與ViuTV為爭「東奧」收視大賺廣告費，無懼撞橋推出星級版「港奧運動會」，雖然無綫搶頭啖湯兼人多勢眾，但ViuTV亦輸人唔輸陣，一於爭得幾多得幾多，硬推「人氣孖寶男團」MIRROR及ERROR落場，偕鄧麗欣開完波再換上泳褲跟多位咪神玩水戰，男團鵰神誰屬，屆時必「曝光鳥」。

日本東京奧運會將於7月23日開鑼，亦是獲得電視轉播權的無綫與ViuTV爭廣告之時，前者動員逾百名藝員包括視帝王浩信、陳展鵬帶領蕭正楠、陳山聰、方力申、吳業坤、劉穎鏇、謝嘉怡、郭柏妍、彭慧中等組隊製作《明星運動會》節目，並於昨日首播，先搶廣告商的熱辣「頭啖湯」。

雖然ViuTV失先機，但照食「水尾」製作同類型運動會節目，據悉是有感早前已秘密收集旗下藝人的運動強項揀選精英，經商議後落實搞排球賽，日內拍攝，並由鄧麗欣（Stephy）再任「女神教練」，跟「鎮台之寶」MIRROR及ERROR重組熱爆劇《男排女將》陣容齊齊打男排。有指Stephy爽快答應邀請，除了本身是排球迷外，她與男團拍劇時亦日久生「情」，早前驚喜亮相「徒弟仔」的《調教你MIRROR》節目與12子熱情互抱，更自爆曾夢見成員Anson Lo和Edan。Stephy昨日被問到再任男團教練，她透過經理人公司表示：「稍後大家會有合作，但詳情由ViuTV公布。」

偕新咪神玩混合泳賽

MIRROR及ERROR除了打友誼波，公司正計劃將他們「推落水」，在鏡頭前處男下海除剩條泳褲，聯同變身「全民胸戰」奶媽的阮小儀，召集新一代咪神着噴血泳衣進行男女混合泳賽，女泳手包括行山都着比堅尼的32D沈殷怡及練美娟等，不過論吸睛程度相信不及MIRROR與ERROR共16子的「比比鳥」混戰現場，「大叔CP」Edan 與Anson Lo、人氣王姜濤、Ian、193（郭嘉駿）、「肥仔」梁業等齊集，屆時高矮肥瘦乜鳥都有，兩團的粉絲肯定大叫「不得鳥」！

據知ViuTV的運動會節目會安排於8月推出，除了可避過跟TVB陣容大堆頭的《明星運動會》正面交鋒外，亦考慮到「東奧」後緊接的「東京殘奧運動會」於8月24日舉行，屆時其節目便可食盡兩個「奧運」的熱潮，「一舉兩得」！

另外，昨日有傳Stephy與「王子」邱勝翊是因結婚零共識而分手，更有傳男方私藏新歡。

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