【當李麗珊遇上李麗珊】Lisa孖風之后合照圓夢

開電視主播李麗珊（Lisa）每次一講中文全名，都必定會令人聯想到香港第一金、「風之后」李麗珊，而佢日前竟然有個千載難逢嘅機會，喺公司活動上親眼見到對方真人，Lisa即刻化身小Fans，上前邀請風之后影Selfie，合照名為「當李麗珊遇上李麗珊」！佢更難掩興奮喺社交平台出Post，留言︰「我覺得自己有種『心願達成』嘅感覺，今日終於畀我遇上李麗珊喇！名字係父母所賜，點都唔會改！而因為佢，令我更愛我個名！」

事後Lisa接受訪問，指喺活動前已經收到個Rundown，起初見到有兩個「李麗珊」嘅嘉賓名都不以為然，以為係工作人員搞錯咗，點知一問之下就勁興奮：「基本上全公司啲人都知道我同佢係撞名，好多人叫我一定要影合照，而我喺台上面都非常之厚面皮提出邀請，落台之後佢真係同我影，好Nice！感覺係好似見到個一直好想見嘅人，而佢又咁有成就。」續自爆其實細細個係好唔鍾意自己個名，小學嗰陣有次冇端端畀個老師截停，就係因為個名︰「記得我係勁驚，以為自己做錯嘢，點知個老師就拎咗本雜誌出嚟，個封面寫住『恭喜奧運金牌得主李麗珊』，之後同我握手、又恭喜我，仲送本雜誌畀我，真係好搞笑，其實都唔關我事。」之後無論係申請個人文件、睇醫生等，Lisa都話好怕被叫名，覺得全場人都會望住自己，就會好尷尬。

不過當出嚟做嘢之後，佢先話覺得「李麗珊」呢個名不知幾正︰「好容易令人哋記得我，雖然上網Search我個名都係會搵到『風之后』，後尾有Fans就喺我個名後面加『藝人』，即刻分辨得到。」再爆父母改名嗰陣，其實並唔係參考對方，而係有另一個意思︰「爸爸覺得啲珊瑚好靚，所以我個名嘅長寫係『美麗的珊瑚』，只係咁啱撞名。」