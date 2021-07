眼鏡88眼科醫療中心　全方位一站式眼科護理診斷及治療

【特約報道】眼鏡88作為香港最大的專業眼鏡零售店,紮根香港30多年一直為本地顧客提供優質的眼鏡驗配及眼睛護理服務,近年亦積極將眼鏡業務擴展至聽覺檢查及助聽器驗配服務。除了3間專業護眼中心外,經過一年多的時間策劃及籌備,上月正式開設眼鏡88眼科醫療中心,由眼科專科醫生團隊負責,為客人提供診斷、藥物及手術治療服務,配合集團旗下經驗豐富的眼科視光師團隊,由眼部病變篩查以至眼科專科治療整個過程,眼鏡88專業可靠團隊都可全方位一站式照顧到每位客人的需要。

定期檢查眼睛 防範於未然

如發現眼睛有健康問題,客人可以到眼鏡88眼科醫療中心接受專業診治,但與此同時大家更應防範於未然,每年為眼睛進行全面眼科視光檢查。另外,大家亦可透過一些快捷的非入侵性眼睛篩查去提早發現眼疾的風險,例如眼鏡88就有提供德國蔡司(ZEISS)的VISUHEALTH糖尿眼篩查服務,利用蔡司的VISUSCOUT眼底相機拍攝視網膜影像(俗稱「眼底相」),再上載到VISUHEALTH平台,只需幾分鐘即可完成人工智能快速檢測,篩查視網膜有否出現病變,或需進一步跟進。

在疫情影響下,大家生活難免要經常接觸電子產品,有害藍光會對眼睛產生潛在的傷害。因此想進一步保護眼睛就應該挑選適合的鏡片,讓眼睛可以得到全面保護。蔡司最新的BlueGuard防藍光鏡片,可阻擋高達40%1的潛在有害藍光及減少反光,戴得舒適又美觀。而所有蔡司清澈鏡片均是100%防UV400,就算是透明光學鏡片都一樣可以保護雙眼。如果需要長時間進行戶外活動(特別是夏季),可以挑選防UV400的太陽眼鏡鏡片或變色鏡片,進一步阻擋耀眼的眩光。現時疫情環境,大家更可以提升防護選配蔡司防病毒鏡片,可以殺滅99.9%2停留在鏡片上的病毒,保護雙眼視力並減少病毒及細菌從眼睛入侵身體,為眼睛提供最全面防護。

1. Calculations based on the BVB (Blue-Violet-Block) metric. Analyses by Technology and Innovation, ZEISS Vision Care, DE2020

2. Tested by ISO 21702:2019(E) for enveloped viruses and tested by ISO 22196:2011(E) for Gram negative and Gram positive bacteria. Efficacy proven after 24 hours as defined by ISO standards. CGI shield for illustration purposes only. Effect is limited to the size of lens.

眼鏡88集團董事總經理鄭學玉先生對談:

Q:疫情下,市民日常生活已經進入了一個新常態,你覺得在這種新常態下我們雙眼有甚麼挑戰呢?

A:現時大家生活習慣都是多留在家中,接觸電子屏幕的時間難免增多,所以我們都會提醒顧客要保護眼睛,保持適當距離及適當休息,避免長時間使用電子產品。外出時應該要佩戴防UV的光學眼鏡或太陽眼鏡。

Q:除了電子產品的藍光,我們的眼睛在日常生活還會遇到甚麼威脅?

A:日常生活的紫外線會為眼睛帶來的威脅,一般顧客會有錯覺以為太陽眼鏡先會有保護,但其實光學鏡片有防UV物料或鍍膜,亦有相同保護功能,所以我會鼓勵顧客選配有防UV功能的鏡片,外出時就可以保護到眼睛。

Q:現時疫情期間,四處都有病菌,你會否推介使用防病毒鏡片?

A:因應疫情關係現時有不少鏡片供應商都有推出防病毒鏡片,蔡司在德國有百多年歷史,在研發及品質上可以給予顧客較大的信心,而且他們亦有推出各種防藍光或防UV的鏡片滿足不同使用需要,眼鏡88作為大型眼鏡連鎖店亦樂意推介蔡司防病毒鏡片給顧客。

Q:應該相隔多久去做眼科檢查?

A:我們會建議顧客一年至少做一次眼睛健康檢查。眼鏡88在十多年前在香港就已經成立了3間專業護眼中心,就是希望可以為顧客提供進一步的檢查,如果店舖眼科視光師為顧客驗眼時發現眼疾先兆,他就會建議顧客去專業護眼中心作全面眼科視光檢查,如發現問題就可以盡早轉介到我們最新成立的眼科醫療中心,讓專業眼科團隊醫生診治。