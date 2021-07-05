《大叔的愛》混血徐㴓喬自認雙性戀　大膽敢言曾鬧爆王晶

ViuTV熱播劇《大叔的愛》除咗3位男主角生鬼到肉演出吸引觀眾，飾演「田田」Edan（呂爵安）閨蜜嘅「梓芊」徐㴓喬（Asha Cuthbert）亦成為焦點，鬼妹仔樣靚聲甜，獲網民大讚girlfriend-able。

現年29歲嘅Asha擁有英菲混血血統，爸爸係英國人，而媽媽係菲律賓人，於香港土生土長，自認係100%香港人。入行前為KOL及模特兒，以流利廣告話拍片揚名，2015年炮轟王晶「有樓先成功」言論一炮而爆，點率高達60萬，其頻道獲14.7萬粉絲訂閱，人氣高企。佢曾爆被模特兒要求食減肥藥減肥，一度患情緒病，作風大膽又敢言！

2016年加入ViuTV擔任節目主持，兩年後首次處女拍劇《迷失假期》，而《大》係第2套作品，新鮮面孔、鬼妹仔操流利廣告話，獲唔少網民備受讚賞，大力支持佢演多啲唔同類型角色。

而私生活方面，Asha不諱言自認雙性戀：「喜歡的是人類，是陰道也好，陰莖也好，我也不在乎。」每次同志遊行必定出席，現時與外籍同性密友Seth拍拖多年感情穩定，Asha不時於網上放閃，網民對於呢對情侶相當受落，仲叫佢多啲post合照晒恩愛。去年推出慈善寫真集，不惜半裸上陣影靚相，為女權發聲。