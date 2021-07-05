JW拍劇冧掂2個男人　張頴康感動嗌Sweet！

歌手JW忙於拍攝新劇《痞子殿下》，跟陳瀅、周嘉洛、張頴康、朱敏瀚等合作得好愉快，她在社交網上載與眾人在服裝間的合照，並留言：「我將我第4000個post獻畀佢哋！！I love them soooo much」，她指過去呢兩個月見佢哋仲多過見屋企人！雖然返工唔夠瞓，外景着幾層衫熱到爆炸，又畀昆蟲攻擊，但係一見到佢哋就會好開心覺得好幸福！！

雖然忙於拍劇，又要做《聲夢傳奇》，忙到爆炸，但她就係鍾意忙到癲，她寫道：「拍攝時間應該剩返一個半月，點算呀＃聲夢傳奇 七月尾完#痞子殿下八月尾完，我九月一定會超級無敵空虛到爆炸。」

朱敏瀚都有上載同一張相，也寫下感受：「感恩遇到呢個團隊，台前幕後每位都好有火，劇本好，人又好，未開完，已經好想原班再開，集氣！」

而張頴康就手執小紅包與JW合照，他說：「呢位小妹妹，真係Sweet到無朋友！今日開工前，佢突然畀封利是我，話自己祈福嘅時候幫我祈埋！老實講，我真係覺得好感動！多謝你！（當時梗係無表達出嚟啦），好啦，為咗報答你，嚟緊一個月，所有外景嘅飯盒我攪掂！#haha之家 #你應承咗教我個女唱歌㗎#唔好唔記得呀！」果然成組人都好有愛。