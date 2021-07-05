日本城30周年　率先推出網店jhceshop買$300送$200獨家優惠

【營業資訊】為慶祝日本城30周年，並答謝香港市民的一直支持，日本城將推出一系列的回饋推廣活動，日本城網店jhceshop率先推出30周年熱搶禮券著數優惠，由2021 年7月2 日起凡於日本城網店jhceshop購買$300日本城電子禮券即送總值$200 電子現金券，推廣優惠期至2021 年7月11日。客戶於日本城網店jhceshop可選擇以八達通卡、AlipayHK或WeChat Pay HK支付方式，即時享有買$300送$200優惠 (1張$100 電子禮券贈券及2張$50 電子現金券)，$300電子禮券仲可以即買即用。

電子禮券可分開或合併於日本城網店jhceshop使用

購買日本城電子禮券的數量並無限制，每張訂單可使用多於一張電子禮券。於2/7 – 11/7期間，於日本城網店jhceshop購買 $300 日本城電子禮券($100x3張)，即送 $100日本城電子禮券贈券1 張 (即共$100 x 4張)，再送2張$50日本城電子現金券。

優惠詳情：