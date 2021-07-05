全港首個狗狗現代藝術館開放

【特約報道】傳統以來，香港很多藝術館也標上「請勿攜犬入內」，主人想跟愛寵一起逛美術館是夢想嗎？為宣揚狗狗與主人之間的愛和陪伴，北角匯由今日起至8月31日帶來全港首個屬於狗狗的當代藝術館──《愛犬‧美術館》。

請來美國現代藝術家蜜雪兒．凱克（Michel Keck）舉行其亞洲首展，50隻不同品種的狗狗在Michel的創作下成為了原始抽象畫的主角，作品分布於商場1至3期的多個專區內，歡迎主人陪伴愛犬前來找回毛孩所屬品種，來個最萌、最有愛的「相認」！

當中位於2期的專區更打造出不一樣的寵物犬友善空間──「狗狗互動藝術體驗館」。館方在諮詢有關犬隻行為科學、安全與空間設計的各方意見下，讓狗狗從視覺、聽覺和觸覺3大感官探索藝術，於場內5大焦點內，狗狗更可直接「踩場」，讓牠們走出寵物車或寵物袋，在主人引領下四腳着地暢遊藝術館，除了平面畫作外，更設多組立體藝術裝置，讓主人發掘狗奇的藝術天分！人寵共享藝術，全港只此一家！

焦點一：【全新畫作！】向狗狗界慈善藝術大師致敬

迷你牧羊羅根（Rogan）生活於加拿大，對顏色格外敏感，更在去年初學會繪畫，咬着畫筆便立即跑到畫板前，創作出一幅幅繽紛圖畫。為了向這位狗狗藝術大師致敬，Michel Keck以Rogan的生活照為藍本，創作出與Rogan同名的香港站獨家新作，並與Rogan的生活片段及其畫作一併於館內展示，讓牠成為今次美術館的推廣大使！

焦點二：【犬之初「睇」驗】人寵共享美術空間

「體驗館」內的藝術品以狗狗視角出發，不但將部分畫作放置於狗狗的視線水平（Eye Level）；汪星電視迷更萬勿錯過館內特設的狗狗影院，播放牠們喜愛的短片，以展示充滿藝術才華的汪星人表演，誰還敢說狗狗沒藝術細胞？同場亦是Michel特地為香港站創作出的15幅「狗狗友善顏色畫作」電子畫廊，她將部分畫作調成狗狗友善的黃、藍色調，藉此讓人寵擁有更相近的藝術「睇」驗！

焦點三：【Michel Keck畫作首度立體化】狗狗英雄聯盟雕塑群

除了2D畫作，「體驗館」更將Michel的作品首度進行3D立體化！狗狗除了陪伴之外，世界上不同的工作犬種亦同時為人類帶來很多幫助！為向對一眾工作犬致敬，Michel Keck特意從眾多畫作中挑選出包括：1) 常出任導盲犬一職的拉布拉多，2) 在雪地中為獵人奔馳亦助救護傷者的西伯利亞雪橇，及3) 以藝術撫慰心靈亦為狗狗社福出一分力的迷你澳洲牧羊Rogan；3款狗狗英雄畫作首次進行立體化，成為拼貼效果雕塑品，藉此機會大家可一同膜拜「狗」仰大名的狗界英雄！

焦點四：《巨型汪式生活》多元探索藝術裝置

館內多組可讓犬隻置身其中的藝術裝置，均採用不同物料與特色設計，同時注入多元媒體拼貼風，為狗狗帶來不同體驗：例如以「愛犬食糧」為主題的波波池藝術裝置帶來翻滾體驗、以「狗狗飲水盆」為主題的浮床裝置可締造跳彈動感，讓牠們從視覺與觸感盡情體驗裝置藝術！而「安樂窩」與「狗罐罐」等立體與半立體裝置，更讓人寵一起「走進藝術」，合力打造人寵共享的多重感官探索！

焦點五：寵物輕音樂，締造狗狗聽覺享受

來到「新主場」，又是第一次逛美術館，狗狗會不會不安或過度興奮？根據英國蘇格蘭格拉斯哥大學的生理學家Neil Evans發現，狗狗聽到輕搖滾音樂後情緒較易平復，而古典樂則能讓狗狗放輕鬆，因此「體驗館」將播放輕搖滾及古典音樂，讓狗狗保持心情愉快欣賞藝術，同時為牠們帶來聽覺享受！

詳情：

愛犬‧美術館

地址：北角匯2期1樓114號鋪 (6IXTY8IGHT旁)

開放時間：10:30am-9:20pm