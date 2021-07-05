MIRROR「搞散」鏡粉頭家　逾3萬「苦主」網上聲討

超強人氣組合MIRROR，令全港三歲到八十歲嘅女性全部中招變「鏡粉」，可以話係近十年都冇出現過咁超級瘋狂追星嘅景象，加埋兄弟團ERROR發力搶灘，香港真係「淪陷」喇！睇住另一半「鏡嫂」每日無「鏡」不歡，睇電視、聽歌、睇新聞全部都係MIRROR同ERROR，聲稱身心同經濟受創嘅「鏡佬」終於硬起來，前日（3日）搞咗個「我老婆嫁咗比Mirror導致婚姻破裂關注組」網上群組，唔夠三日，受害人數（成員人數）最高峰更加係超過3萬6千人！

「鏡佬」們狂出post狂呻，不單覺得日日戴住「綠帽」，就連經濟同身心等全方位受控同受虐。有好彩嘅「鏡佬」話改進埋夫妻甚至婆媳關係（唔明？老婆同奶奶因為變『鏡粉』而friend晒囉！），但有「鏡佬」話5千蚊消費券保唔住，三餐不繼，冇啖好食，甚至自我懷疑變攣！呢種怨氣，可以話係前所未有！就連花姐都有留意呢個群組：「其實啲老公、男朋友們都好可愛，睇啲post睇到唔捨得瞓！」點止？包你笑到喊！

‧「你哋夠我激？我瞓喺個男人（Ian攬枕）隔籬！」

‧「有日見到姜濤行過，我老婆即刻追咗出去，剩低我同兩個女企喺度，我個女問：『媽咪去咗邊？』我唔識答。」

‧「有次鏡仔有活動，我就話要返學冇時間去，阿媽教我走堂...之後阿爸開口，邊有阿媽教個女走堂追星，我最後係冇被煽惑。」

‧「女朋友強行攬住我，話叫我幻想吓佢係姜B，然後我真係有半秒覺得畀姜B抱緊可能都唔錯，我係咪已經攣咗？」

‧「我老婆話我排名係17位。mirror 12 + error 4」

‧「各位人哋老公申請咗消費券未？你哋預咗嗰5000蚊唔屬於你哋，係屬於MIRROR。」

‧「我架單車被人偷咗，嬲到話要去報警，但我老婆掛住睇MIRROR，我話報警都唔睬我！」

‧「有冇試過同老婆開心緊嘅時候，佢無啦啦唱辣辣辣辣辣辣着，跟住男士要縮到要入院治療？」

‧「我老婆鍾意咗個咩啫喱米（Jeremy），話我係肥大叔，唔似得佢又高又瘦又靚仔。老婆平時買支水都唔捨得，啫喱米一代言雪條，百幾蚊兩盒好似唔使錢咁掃貨！我日日食雪條，一打開雪櫃，全部都係雪條雪條雪條，難怪我係肥大叔，雪櫃已淪陷！」

‧網友A：「我真幸福，老婆今晚去觀塘買咪華（MIRROR）精品，把雪了多個月的雞肉做了凍雞畀我做晚餐，感動到流眼淚...」

網友B搭嗲：「我有魚肉腸加餸，同即沖面豉湯」

網友C：「食完未死，就上嚟報個平安！」

‧「點解MIRROR唔代言PS5？」

‧「身邊啲全職媽媽，以前湊仔湊到個人殘晒，日日X爆個老公乜乜乜，老爺奶奶物物物，日日怨婦咁X樣，自從MIRROR同ERROR出現，呢堆阿太朋友回晒春咁，有啲同奶奶關係好咗，一隊MIRROR勝過一堆面膜補品。」

‧「同老婆講，我7/7開會唔番屋企食飯，佢秒回我：冇問題，7/7 Anson Lo生日」

‧「姜濤一出post，我就算開緊會，老婆都call爆我，要我like and comment！」

‧網民A：「強烈要求MIRROR同ERROR集體出嚟公開道歉！！！」

網民B：「首先，呢場道歉show，你要去撲飛！」