【美國國慶】歐美女星齊賣性感慶祝

昨日是美國國慶日，一眾名人紅星於社交網站放相慶祝。其中「名門獄女」Paris Hilton就照傳統於社交網站上載以美國國旗為背景的性感照片。

她留言說：「祝你哋全部人有個安全及美麗7月4日周末💙❤️💥💥💥」而巴西超模Alessandra Ambrosio亦有上載心形國旗的水着照留言慶祝。而《廣告狂人》（Mad Men）女星January Jones亦以性感打扮拎起國旗，仲留言話自己會成為月曆女郎。

此外，一眾巨星亦有出外慶祝。其中《老友記》（Friends）3位女主角珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、卻妮高絲（Courteney Cox）及麗莎卻盧（Lisa Kudrow）昨日就於卻妮的大宅開P歡聚。而奧斯卡金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）昨日亦罕有於社交網晒與老公丹尼莫達（Danny Moder）沙灘合照慶祝結婚19周年，她們於國慶日結婚。而前加州州長影星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）亦穿上美國國旗T恤踩單車慶祝，他留言稱自己「出生於奧地利，美國製造」。

而亦有一眾紅星選擇出埠慶祝，其中美國天后Katy Perry就與影星未婚夫奧蘭度布林（Orlando Bloom）在土耳其度假並於池邊啜嘴慶祝。而近日因被指控網上欺凌其他圈中人的前模特兒Chrissy Teigen就與歌手老公John Legend及子女到意大利度假慶祝。至於《黑豹》（Black Panther）男星Michael B.Jordan就與模特兒女友Lori Harvey去熱帶地方度假慶祝並於網上晒恩愛。Lori更以三點式上陣自拍引死男友！