為渣男而設？WhatsApp推「讀後即刪」功能

WhatsApp即將推出新功能「只看一次」，當收訊方看過訊息後，訊息會立刻被自動刪除，既不能複製也不能轉發，避免第三方看到。（互聯網）

渣男愛用WhatsApp偷食，但通訊紀錄容易成為證據，最近有傳WhatsApp將推出保護能力更強的「只看一次」（View Once)功能，當收訊方看過訊息後，訊息就會立刻自動刪除，而雲端亦不會備份起來，令內容了無痕跡，渣男撩妹以後豈非更放肆！？

據爆料的WABetaInfo網站稱，新功能可用於文字或多媒體內容，發訊方可在訊息下方加入註解以提醒收訊方，當後者讀取後，發訊方會得到通知。另外跟去年推出的「限時訊息」功能在7天後自動刪除訊息不同，「只看一次」並沒有時限，只要收訊方一天不打開，訊息也會保留下來。另外這功能也兼容於群組，而且成員打開訊息的時間會被顯示出來。

新功能即日起供參與了Android beta測試的部分用戶使用，據知正式推出時，即使未把WhatsApp更新至最新版本，也能收到「只看一次」訊息。惟留意，現階段WhatsApp仍未能防止截屏或錄影，所以新功能並非萬全，渣男們還是修心養性，不要再經WhatsApp偷食了！