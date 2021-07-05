靈感煮意︰【免搓】味道和口感都似酸種包的歐式香脆麵包

連續幾星期回答讀者問題，我們是時候實習一下，於是我問讀者想學甚麼麵包，有一位Emily便提出「可以讓小朋友自己做的麵包」，提到小朋友我就最開心，當然立即寫個食譜來拍攝。今集的這款麵包，不用搓之餘，晚上做好麵糰，隔天便可做形，而且材料簡單，小朋友玩完又有得吃！如果怕小朋友難掌握，更可將水分減至120克。還有一個更開心的地方，就是這個包只有麵粉、水、鹽、油，不用糖、奶、雞蛋或牛油，現在有不少小朋友都對蛋奶過敏，所以各位父母可讓他們看着我去試試！做了記得拍照給我看啊！

材料

無漂高筋麵粉 200克

速發酵母 1/8茶匙

海鹽 3/4茶匙

室溫水 150克（如小朋友做，可用120克）

橄欖油 30克

麥糠 適量

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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