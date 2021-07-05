《盛．舞者》撇甩無綫除！關嘉敏狂操16小時為圓嫲嫲遺願

籌備3個月、一連11集、集合全港跳舞精英的無綫全新「舞動」綜藝真人騷《盛．舞者》，今晚（5日）晚上10:30翡翠台隆重首播。有別於近年選秀節目，節目創製由香港頂尖排舞師推動，在香港不同地方直接「揀蟀」，挑選本地最具實力舞者，見證他們為理想、為代表自己，如何在節目中進行連場香港電視史上前所未見的Battle。團隊更強調會以極「不TVB」的製作及拍攝手法，務求令觀眾耳目一新。

藝人代表除了天堂鳥Gordon（葉泓聲）及方紹聰（奶仔）外，關嘉敏（Carman）亦是焦點所在。之前在無綫節目《明星運動會》拳擊比賽中Fight贏女子組冠軍的她，5歲已開始跳舞，並想透過參加《盛》見識更多不同舞種以增強實力。報名《盛》在先的她，後來見到拳擊比賽招募時，因有感踏足擂台是難得機會，才爆seed報勻兩個節目，Chur盡了自己，每日直踩接近16小時備戰，她謂：「兩邊係疊住咗，我朝早3、4個鐘拳擊訓練，再緊接排舞到凌晨3、4點，所以先得咁少時間瞓。成個6月真係好唔夠瞓，我會話係『非人生活』。」

壓力再加上要節食減磅，關嘉敏短短2星期內瘦了10磅。而不幸的是，在《盛》Casting前夕，疼錫她的嫲嫲不幸離世，但意志力過人的她，卻視之為推動力：「以前無論我想做乜，嫲嫲一直都好支持我。好記得嗰日佢火葬，我朝頭早喊到豬頭咁，但下晝就去Casting。（點平伏情緒？）我不斷回想之前佢一直同我講：『我好想睇到你喺電視上面跳舞，同做得愈嚟愈好呀！』所以我一定盡力做到畀佢睇，唔想辜負佢。」完成拳擊賽事後，她即「咩都塞晒落口」慰勞自己，並謂意志變得比之前更強頑：「我唔單止做到，仲要冇受好大傷患，所以好為自己自豪。」