港版田田攻陷香港　黃Viu將播日版《大叔的愛》

改編自超人氣同名日劇、由現時當紅MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）和型男黃德斌主演的香港首齣BL劇集《大叔的愛》，引爆全城熱話！而「黃Viu煲劇平台」將足本呈獻《大叔的愛》雙語版及續作《大叔的愛-in the sky-》，給香港觀眾免費收看。

港版《大叔的愛》講述鋼鐵直男田一雄（呂爵安飾/原著角色為春田田）被「大支嘢」同事凌少牧（盧瀚霆飾/原著角色為阿牧）和少女心上司KK（黃德斌飾/原著角色為武藏部長）同時追求，令他墮入性向的迷惘之中，繼而發展出一連串超現實的爆笑故事。

日版《大叔的愛》堪稱「BL劇教科書」，然而港版亦沒有被比下去，首周播出的「田牧浴室之初吻」、「K牧天台爭奪戰」等，皆獲網民大讚神還原！在原著的最終回中，春田田與阿牧無奈分手，部長趁機而入與愛人同居，更舉行盛大的求婚大作戰；及後春田田臨場悔婚，並衝到阿牧家中求愛，二人更在電影版完婚，過着幸福美滿的生活。未知港版KK（黃德斌）能否打破原著宿命，抱得美人歸？

日劇《大叔的愛》多次稱霸社交網全球熱搜第一位，熱潮席捲全球，而「春田田」可說是最大得益者！早於2000年出道的他曾出演多部劇集，可是人氣未如理想，直至接拍《大叔的愛》後，知名度扶搖直上；此後他還戲約不斷，幾乎每季都會主演日劇，近日他正忙於趕拍《Night Doctor》、又即將在年底前推出三部主演電影，十月亦會擔正科研搜查劇集，絕對明利雙收。無獨有偶，劇中飾演KK的黃德斌，其社交帳戶的追蹤人數在劇集播出後急升逾5,000人、Anson Lo更增加了15,000名粉絲，看來《大叔的愛》認真腳頭好！