Land Rover Defender 110剛柔並重

Land Rover的Defender車型縱橫車壇70多年，向來都是不折不扣的硬漢。來到21世紀，這位硬漢不再一味靠硬，在它的DNA裏多了一份柔情，透過加入既具備可獨立調校、又可自動識別地形的「Terrain Response 2」第二代全地形反應系統，配合電子升降氣壓懸掛，令它無論在越野路面或是起伏不平石屎路面行駛，都能作出適當調節，揸起來輕鬆易操控，穩紮又舒適，剛柔兼並備。

新世代Defender建基於Land Rover打造過最堅固、最大抗扭剛度達29kNm/度的一體式全鋁合金D7x車架。極短的前後懸， 可由216mm升高至291mm的車身離地距，3,022mm的軸距，接近角、通過角和離去角分別達到37.5度、28度和40度的世界頂級越野「黃金幾何」級。配合先進的ClearSight Ground View技術，加上車載「Terrain Response 2」第二代全地形反應系統，配備最大涉水深度達900mm的涉水模式、首創的可獨立調校模式及自動識別地形的智能模式，不止越野能耐毋庸置疑，即使作為日常代步車，在城市或市郊道路穿梭，無論操控和舒適度都一樣出色。

試駕車是7座版的Defender 110 P400 SE，車長逾5米，車闊及車高約2米，雖然車身闊大又高，來自3.0L直六渦輪增壓引擎連48V輕混能系統的550Nm峰值扭力，在2,000~5,000rpm源源不絕供應，在新娘潭路及鹿頸一帶游走表現靈活敏捷，攻彎時車身側傾幅度並不明顯。這歸功於強度較傳統陣式車架高3倍、集實用性、靈活性和功能性於一身的輕量化一體式全鋁合金D7x車架，同時成就2,418kg的淨車重。當駛進碎石路段，具備智能地形辨識功能的「Terrain Response 2」第二代全地形反應系統即時發揮作用，即使沒有進行任何輸入，根據不同路況自動匹配最佳地形模式，如履平地，不感顛簸。

規格表

車型：五門五/七座位4×4越野車

引擎：直六渦輪增壓

容積：2,996c.c.

最大馬力：400ps/5,500~6,500rpm

最大扭力：550Nm/2,000~5,000rpm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：八前速SportShift自動波

懸掛：（前）雙搖臂、（後）多連桿

綜合油耗：11.3~12.3L/100km（WLTP）

車身體積：5,018×2,008×1,967mm（長×闊×高）