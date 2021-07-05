培養石詠莉做「搖錢樹」　鄧健泓聞生B自誇精壯

歌手石詠莉（Sukie）及鄧健泓（Patrick）今日以「夫妻檔」現身新城電台，宣傳前者早前推出的新歌《期間限定》。講到兩公婆由內Sweet到外，戴情侶口罩之餘，又着情侶鞋、同色上衣，Patrick笑話原本連T-Shirt同褲都是同款，諗住可以呃見報，但怕大家睇到作嘔先放棄：「可能呢排畀啲韓劇影響，先有呢個舉動！最近睇緊《我是遺物整理師》，覺得每個故事都好有意思，同我拍嘅嘢一樣都有個訊息帶出，由2015年就主力拍佢（Sukie）啲MV，大小事務都由我管理。」

記者問到Patrick是否當老婆是「搖錢樹」？他大笑否認：「佢到依家都仲未搖到，哈哈！希望有一日搖到，依家就淋住花先，用自己啲天然、有機『肥料』灌溉！呢年繼續會做原創歌曲。」Sukie指今年會推出3首歌，並透露已錄好第3首新歌，全部都是自資，單計前兩首歌加埋MV共用了6位數字製作，Patrick指一直堅持做好歌，無非都想被大家看見他們的努力：「金錢上回報唔多，但《期》可以上到電台第3位，就已經好開心，雖然我哋自資，但係好強大。」Sukie預告之後會嘗試舉行不同形式的Live演出。

再講到生B話題，兩公婆勁有默契秒答不着急，其中Patrick更得戚說：「到今日47歲，我都係精壯嗰類！但佢（Sukie）嘅父母就心急啲，不過又唔太敢出聲。」打趣問Sukie會否考慮雪卵？她先耍手擰頭，然後笑話：「如果有Sponsor先諗吓啦！」