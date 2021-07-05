港姐︱26歲關楓馨趕選美尾班車　關禮傑咁樣講…

《2021香港小姐競選》28位入圍佳麗首度正式見傳媒，佳麗以大會服飾斯文打扮示人。熱門佳麗要數陳聖瑜（Yvette Chan）、梁凱晴（Carina Leung）、戴佳敏（Fiona Dai）、王嫿嫿（Anna Wang） 及被譽為「最索星二代」之一的關禮傑愛女關楓馨（Fabienne Kwan）。

現年26歲碩士畢業的關楓馨受訪時，直言今年參選是為了趕上「選美尾班車」，更辭去英文老師的工作參選，直言有機會也希望入行，她說：「參選想攞多啲經驗、學多啲嘢、同埋覺得依家比之前成熟，參選亦都已經係最後機會。」

關楓馨因爸爸是關禮傑的關係，參選後一直成為傳媒焦點，問到她可有壓力？她說：「冇壓力，亦都唔緊張，都係做番自己。（你參選爸爸會唔會有壓力？）冇，佢都係做番爸爸嘅角色，支持個女。（爸爸有咩意見？）佢都係叫我做番自己，努力Training。（自己有咩準備？）Keep Fit，成身都要Keep ，同埋希望保持好好嘅狀態。」

惡補廣東話

而戴佳敏與王嫿嫿可算是佳麗中「索女一族」，但兩人的廣東話同樣麻麻，對選美較為輸蝕，王嫿嫿與戴佳敏受訪時皆承認廣東話不好比較輸蝕，故兩人皆稱分別有找老師惡補廣東話。

正在讀碩士的王嫿嫿樣貌甜美，被問到記為甚麼不找個香港男友貼身教廣東話？她說：「依家冇男朋友，但都有兩個人追，但係自己想專注參選。」曾於北京電影學院讀表演的她，來港生活8個月升讀碩士，趁暑假參選港姐。

戴佳敏則剛剛碩士畢業，為挑戰自己而參選港姐，問到有甚麼準備？她說：「希望笑得甜啲，會喺屋企對鏡練習。」