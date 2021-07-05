姜濤被迫着泳褲　花姐恐嚇：仲要係白色！

人氣男團MIRROR成員姜濤、Jer，將於9月尾孖林家謙及Tyson Yoshi齊齊開騷，今日（4日）舉行記招宣傳。活動後Jer表示正揀歌，想跟其餘3子齊齊玩跳唱：「大家入場都係想睇呢啲啫！（叫林家謙跳唱？）突破嘛！佢話OK㗎，哈哈！」姜濤就話本身《Master Class》是與Tyson Yoshi合唱，惟當時對方不在香港，故更期待今次跟對方合作。

問到二人會否賣大包騷肌？Jer對姜濤笑言：「你騷我就騷！」姜濤即時反白眼說：「我驚啲人走晒。（走埋台？）咁我有能力都會騷嘅！或者騷鎖骨。（咁錫身？）我怕嚇親大家，為大家眼睛着想。」Jer接話指無論騷與不騷，都要操體能練氣，即被姜濤踢爆「偷食」：「頭先邊個喺嗰張枱食得咁開心？」Jer心虛笑言：「我通常都係早兩個禮拜先準備。」

講到ViuTV跟無綫撞橋搞星級版「港奧運動會」，姜濤指都是剛剛才得悉。續說MIRROR及ERROR除了跟鄧麗欣「搓波」打排球外，還會落水晒「鵰」，姜濤聞言勁大反應，即刻耍手擰頭話介意：「花姐（經理人）唔會畀呢件事發生㗎！我怕着咗公司要同我解約！（但Fans想睇你着喎！）過唔到內心嗰關，中學游水堂都唔上，身材唔好嘛！有都想騷！（你有『士啤胎』？）都有㗎。」此時，花姐突入加把口「恐嚇」姜濤：「唔記得同你講，唔止着泳褲，同埋仲要係白色！」嚇到姜濤O晒嘴，繼而放寬底線，他笑言：「平腳都得嘅⋯或者着潛水衣游水。」而Jer亦自稱保守派，不能輕易着泳褲：「唔似Stanley成日露手臂。」

再提起有「鏡佬」於社交平台開設一個名為「我老婆嫁咗比Mirror導致婚姻破裂關注組」群組，不少「受害者」出Post「公審」另一半的追星行為，例如有「鏡嫂」將家中其中一面牆貼姜濤巨版海報、逼老公跟姜濤着同一套衫、又有發開口夢叫「要Jer Jer」，他們笑說有追Post睇，姜濤大讚牆紙好靚：「唔知邊度買？」然後多次「認錯」：「唔好影響夫妻關係，唔好意思，對唔住你哋！希望老公都可以同老婆聽吓我哋啲歌。」對有「鏡嫂」指要另一半「上繳」消費卷5,000元，然後投資落MIRROR，Jer表示這樣不太好：「大家有經濟自由，買咩係自己取態、有決定權。」並呼籲女Fans不要強迫另一半：「啲Post唔一定係真實嘅，可能係笑料一則，大家飯前、飯後娛樂吓。」

最後，講到《調教你MIRROR》播畢後，不少Fans留意姜濤及Tiger之間的互動，打趣問雙方每日有講夠50句說話？姜濤笑言很難：「之前唔開口講，真係成年冇10句。（有傳Tiger同余潔滢拍拖，有冇八卦問？）我哋未去到傾感情呢個層面，都係停留喺就咁『Hi』佢、或者問佢食咗咩。」