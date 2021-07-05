本日日本：阪急電鐵保養所改建　京都嵐山新旅館登場

京都嵐山一向都是旅遊熱點，可以漫步竹林小徑，又可在渡月橋欣賞河川美景，還可乘搭懷舊的嵯峨野遊覽小火車等，充滿了不少特別的體驗。想好好感受這個地方，不妨在此住一晚。最近在嵐山站附近就開了一間新旅館「嵐山邸宅MAMA」，前身是阪急電鐵的保養所（給員工培訓及休養時使用的設施），建築外觀保留了日式房子的原貌，從大門、屋頂，到庭院裏的樹木等，都完整地保存下來。設施入口處有於上年12月率先開業的餐廳「儘」，而走到盡頭則可通往設有10間客房的宿泊建築。雖然只有10間客房，但每間房都依照原本建築的特點來打造，部分房型更可從浴室眺望外面的庭院，細味四季不同風景，房內家具更是由京都職人「片井意匠」製作，呈現出手工製作的個性。住客可享用「儘」以當地食材炮製色香味俱全的料理，早餐有以鰹節熬製而成的湯，加上嵯峨野「森嘉豆腐」等等，簡單而美味。房價每晚20,300日圓起（約HK$1,441）。

嵐山邸宅MAMA

地址：京都府京都市西京區嵐山西一川町1-5