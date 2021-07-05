【美女饕廚】銅鑼灣潮州菜篇

今次介紹大家一家位於銅鑼灣的正宗潮州手工菜。前身是在九龍城區，一班精英班底進駐香港島成高檔菜館，用心改良食譜，並加入新菜式，用多元化食材，比之前做得更精緻。推門進內，我們被安排到房間用餐，先坐下，喝杯茶，挺舒適的。

先來一碟生醃螄蚶，是用血蚶，用蒜頭、指椒碎、芫荽、醬油、醋和酒醃製而成，吃蚶肉時和血汁精華一起送進嘴裏，吃起來極級鮮甜而不帶任何腥味，肉質爽滑而飽滿，超級美味！

第二道菜是傳統潮州凍蟹，用的是花蟹，味道最鮮美，肉多膏香。因為是時價，點菜前先問侍應價位，如果價位大高，不妨自己在家做潮州凍蟹，豐儉由人，做法簡單，而且吃得更痛快。

再來是炒象拔蚌，爽口彈牙，但我還是喜歡象拔蚌剌身，比煮熟的甘甜得多。之後是滷鵝拼盤，其浸煮的滷水是這一道菜的靈魂，而這裏的水準不錯，香而帶層次，不會過鹹，鵝片肉嫩滑入味。

煎蠔烙的蠔肉大大件，非常肥美，餅漿邊香脆可口，較重蛋香味。最後是酸菜東星斑，聞起來已香噴噴，可惜東星片煮得過熟，魚肉口感粗糙，魚鮮味也流失，東星斑都是原條蒸最好吃，這樣做太浪費了。

饕廚貼士：家做潮洲凍蟹

先選擇一隻新鮮活花蟹，實肉的蟹才是好蟹，用手將輕接最後的一隻蟹腳，感覺是實的，就是實肉的蟹，如果按下去是軟的，就是水蟹了。之後把蟹放入冰箱凍暈，可避免煮蟹時因受驚掙扎而令蟹腳脫落。 用蒸或烚的方法煮，可放入葱、酒和薑去辟腥，大概煮約20分鐘之後，置室溫放涼4小時，謹記將蟹蓋那邊向上，這樣才能保持蟹肉鮮甜多汁。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）