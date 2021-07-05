港姐︱麥明詩劍橋師妹馬祖雁：選港姐都需要智慧

今屆港姐入圍佳麗中以王嘉慧（Cathy）及馬祖雁（Jo An）的學歷最高，前者畢業於香港中文大學，後者是英國劍橋大學工商管理學碩士畢業，問到Jo An是次參選是否受師姐麥明詩影響？她坦言跟對方無關，亦不認識對方，因自己入學時對方已畢業，但盛讚麥明詩是位出色港姐，會以她為榜樣。Cathy並不認為高學歷對參選有幫助，反而之前做模特兒的經歷更有着數。問到會否覺得參加港姐浪費了高學歷？Jo An就不表認同：「唔會，選港姐都需要智慧。」講到備戰情況，二人都表示會努力做運動Keep Fit，Cathy希望出練腹肌，Jo An就要均衡飲食，令自己更健康。

而28位佳麗中以馬嘉希（Nicole）及梁菁琳（Katerina）無論在身材及樣貌上較失色，但二人對比賽仍有信心，以一級榮譽畢業的Katerina稱：「會畀自信自己。（今年27歲年紀最大喎！）我今年仲未生日，我係26歲。（趕尾班車參選？）我本身喺海外做獸醫，因為屋企有事所以返港，參選係個美麗意外，本身冇諗過參加，但身邊朋友同家人都鼓勵我去試。（想入行？）睇吓大家鍾唔鍾意我，鍾意我，我先有機會。」至於Nicole亦表示有信心，只會把集中力放在自己身上，問到會否覺得身材上較輸蝕？她說：「我唔覺得一定要最瘦，只要食得好同做運動。（點備戰？）都會做運動同食清淡啲，我唔會瘦到唔健康同冇精神。」Katerina謂會做好自己以及調節好作息時間。