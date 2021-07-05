港姐︱城大私影妹懶理負聞　豪放版方媛密密做…

2021年香港小姐入圍佳麗今日首次會見新聞界，其中包括之前流出爆粗片的「城大私影妹」梁允瑜（Chloe）以及在社交網有不少火辣泳照的莫韻諰（Vincy），2人都表示會勤力健身以備戰，但不認為身材纖瘦有優勢，問到2人對比賽是否有信心？Chloe表示既然參選就一定有信心，會做好自己，問到會否擔心受之前的負面新聞影響？她說：「過咗去就唔會Care，每個人都有犯錯時候。（擔唔擔心形象被定型？）唔同時候有唔同情況發生，有唔同形象，往後會喺幕前做好自己。」

Vincy就稱：「自信好重要，至於有冇自信會贏，我覺得每個女仔都好靚，都有自己嘅才華，有唔同嘅美麗。」提到她社交網的火辣泳照，她不認為相片火辣，並解釋：「都係我喺沙灘玩唔同水上運動嘅相，例如滑水同打沙灘排球，同朋友一齊Have Fun。（之後會唔會收斂啲？）沙灘相唔係賣弄性感，所以冇問題。（對泳衣環節好有信心？）都有自信。」

另外，熱門佳麗「健碩麥明詩」梁凱晴（Carina）表示會積極減肥、練習catwalk和笑多一點，她笑說：「最想減手臂，因為大家話我大隻嘛，但唔係bye bye肉，要減臂肌肉。」碩士畢業的她更辭去市場推廣的工作參選，認真大犧牲，但她指選美行程緊密，也沒有辦法，對於被視為大熱則抱着平常心做好自己。

「豪放版方媛」陳聖瑜（Yvette）受訪稱也要勤做運動準備，講到她社交平台有不少水着相，但她覺得與港姐的泳裝環節不同，要更加多準備，她說：「會盡量食少啲，希望肚仔線條會好啲。」她則視參選港姐為一個旅程令自己學習更多，抱平常心參選。