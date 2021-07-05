Tyson Yoshi自爆鍾意Twins：間房有佢哋海報！

人氣唱作歌手林家謙及Tyson Yoshi將於9月尾聯手開騷，後者於台上指讀小學2年級那年是Twins做代表，有跟朋友家姐進場睇騷，受訪時怕醜指小時候是Twins的忠粉，較喜歡蔡卓妍，問到現時都視Twins為偶像？他笑說感覺有昇華。問到會否想合作？他保持腼腆：「隨緣！要合作可能都係音樂嘢。（作歌畀佢哋？）隨緣！（有見過面？）冇見過。（見到會同佢哋講啲咩？）我可能只識得『嘩』，細個會有佢哋張Poster喺房，見到真人真係『嘩』！」

講到MIRROR成員Jer提出Idea齊齊跳唱，林家謙第一時間否認：「佢（Jer）想之嘛！唔好啦！大台上唔到呀！（突破吓嘛。）諗囉、Plan囉！做就唔知啦！我唱輕快歌都係企喺度唱嘅。」講到與MIRROR合作，可有被對方的人氣搞到有壓力？Tyson Yoshi指沒有，反倒覺得好榮幸：「好多人依家都會問『邊個Tyson Yoshi呀？』終於有更加多人開始認識我。」林家謙亦表示贊同：「聽到有人問我係邊個唔會有Hard Feeling，太多人識都唔係件好事。」最後Tyson Yoshi表示今個月生日前夕會推出新歌，而牛一當日就會於家中跟女友、屋企人食飯慶祝。