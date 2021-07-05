曾樂彤忍痛分手：停止畀嗰個人傷害！

英皇歌手曾樂彤推出新歌《拔刺》，她自己親自填詞，她指這是一首十分直白的愛情歌曲，她說：「愛情最美好嘅時候，我哋往往會將對方一啲缺點放進盲點。其實當初介意嘅係冇消失過，只係變成藏喺心裏嘅一條刺，用愛掩蓋住。但當愛逐漸磨蝕，呢條刺就慢慢外露，甚至將佢無限放大，先發現原來已冇足夠嘅愛去包容。與其畀傷口一直流血無法愈合，倒不如狠心將條刺拔出嚟，忍痛分手，停止再畀嗰個人傷害自己。」

曾樂彤認為在愛情關係中，絕對不可以失去自我，可以為愛付出很多，但要有設下界線保護自己，她說：「唔係計較亦唔需要乞討，當對方越過咗自己嘅底線，自我保護機制響起嘅時候，就應該抽身離場，絕情啲都冇所謂。」

朱鑑然仗義幫忙

歌曲MV則找來朱鑑然擔任男主角，由於二人早於劇集《熟女強人》已合演情侶，這次再以「情侶檔」上陣可謂駕輕就熟，默契十足，她說：「好開心可以搵朱鑑然做我嘅MV男主角，記得拍完齣劇，佢同我講有咩需要可以隨時開聲，佢會仗義幫忙。」

MV其中一場戲講述飾演情侶的二人激烈地吵架，令她印象深刻，她說：「嗰一幕係好經典嘅嘈交場口，因為我覺得佢有啲唔對路，要睇佢電話，佢好似『身有屎』，但佢自己話『身冇屎』，通常到咗呢啲位就會有場激烈嘅爭執，係成個MV嘅高潮位。」拍攝過後，她突然忽發奇想：「因為喺套劇裏面，我哋係一對排除萬難先可以一齊嘅小情侶，但今次拍攝我哋分手，好搞笑。」