色慾便利店　隨時開戰

喺日本嘅便利店真係梗有一間喺左近，正因為咁，近年日本AV界興起色慾便利店系列，當中嘅女優會化身成為店員喺店內同男優上演連場激戰，由於場景逼真，令觀眾睇得投入又興奮，好想去幫襯一下！

偷食被威脅

喺輝夜姬出品嘅《一開始就喜歡，便利店小姐後輩》中，四眼妹百瀬飛鳥喺一間便利店打工，同男店員太郎相當投契，更互生情愫。有一日，太郎同飛鳥喺店內偷食肉包，雖然佢哋知道係違犯公司規則，但係兩人卻食得津津有味。之後，太郎收工返屋企，輪到店長同飛鳥當班，點知店長就以偷食肉包嚟威脅阿妹，話如果唔想被炒魷魚，就要畀佢為所欲為，飛鳥只好任由對方魚肉，自此之後，店長就更加肆無忌憚咁喺店內同飛鳥交歡。

反擊女高層

喺JET映像推出嘅《便利店本部之女 5》入面，波多野結衣係一間便利店總公司嘅高層，有日去到便利店巡視，搞到店員涼介同佢老婆都大為緊張，老婆仲因為咁搞到病埋，由於少咗個幫手，涼介惟有縮短營業時間，結衣唔單止話唔啱規矩，仲大鬧涼介冇用，搞到涼介嘅怒火同慾火都大爆發，於是一手拉結衣入員工休息室就地正法，而涼介嘅雄風太強勁，成功將結衣征服！之後，結衣成日喺深夜時分嚟便利店嚟巡視，實質上係同涼介鬼混，盡情享受高潮！

撩動芳心

S1推出嘅《大學生與溫文人妻每日不倫關係》，講述大學生西川喺便利店工作，起初都幾辛苦，但係好快佢就樂在其中，原因係有位身材弗爆嘅美人妻星宮一花嚟到兼職。西川見一花咁索，就膽粗粗咁約佢收工之後去飲酒，點知花妹一口答應！兩人喺氣氛浪漫嘅酒吧飲酒傾偈，感情突飛猛進，之後仲去情趣酒店，一入房兩人就急不及待激戰起嚟！原來一花被老公冷落，長期芳心寂寞又飢渴，所以同西川一齊令佢心花怒放。自此之後，二人經常喺便利店開戰，令一花回味番年少輕狂嘅時光，對西川愛到難捨難離。

簡評

本仙去日本都好鍾意幫襯便利店，亦因為咁，特別鍾意睇便利店系列，如果大家有同感，今次介紹嘅作品就一定啱口味喇！當中本仙最鍾意星宮一花主演嘅《大學生與溫文人妻每日不倫關係》，一來花妹成個模特兒咁款已經夠正，二來床上演出夠晒投入，單係騷到入骨嘅叫聲，足已令人聽到硬晒呔！而劇情除咗有便利店激戰，亦加入背夫偷漢嘅NTR情節，內容相當豐富！