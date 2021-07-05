全靠女友幫手！容天佑上擂台打到吳業坤見紅

藝人容天佑在無綫節目《明星運動會》拳擊項目賽事中，最終回與吳業坤擂台決賽，天佑最終Fight低吳業坤贏得中量級賽事冠軍，早前他接受訪問，形容自己是險勝：「幾激烈，吳業坤打和體能都好好，估唔到肌肉量好驚人，練到好大隻，佢有空手道底，覺得險險地，第一Round自己去得好盡將佢打亂，決賽時佢嘅打法唔同咗，覺得佢練咗第二套方式打。」

讚吳業坤鬥志強

天佑讚吳業坤鬥志強，中拳仍面不改容，問到會否打拳傷感情？「初初以為會，但真係冇，我哋係為比賽，盡全力到最後，一班人完成咁有意義事，仲Friend啲，不過吳業坤打完後，佢話鼻涕口水有啲血絲，就懶我，我話你應該自己咬親。」另一場天佑與謝東閔對賽，東閔身材高大，他自爆買了對Boxing鞋墊「增高」：「睇落冇咁矮，有番啲氣勢，希望輸人不輸陣。」但他稱因鞋Size大一碼，在擂台上跣腳：「真係Kick親，為咗要高無法子，哈哈！謝東閔拳重，吳業坤走位拳路清晰，各有不同。」

容天佑4歲學跆拳道，8歲學截拳道及泰拳，西洋拳並非他善長，有一定挑戰性，由於腳比拳好，拳賽無得起腳，笑言等同斷了一臂。比賽前他要求契爺鄭慶佳師傅幫他惡補拳。每一位同門師兄都說從未試過有人練3星期就上擂台，認為是無可能的事，師兄給他鼓勵說話：「贏要贏得光彩，輸要輸得精彩。」一直銘記。

極端方法磨練鬥志

他說：「我15歲時參加《功夫新星》，25歲參加今次比賽贏冠軍，當作送禮物畀26歲嘅自己。出來做嘢之後，發覺夢想和現實有距離，無可能放下一切，用幾個月時間操練去參加比賽，所以今次好大機會係我最後一次上台。」他爆出其圈外女友以極端方法磨練他的鬥志，他說：「佢搵幾個朋友幫我破地獄，意思係搵幾個重磅過我，高過我，大隻過我嘅人同我打，喺擂台留低唔少血汗，以為差啲死，因為有次中咗拳，諗住詐死，佢哋仲唔會停繼續打，原來唔可以詐死，冇用，我好似畀人鞭屍。」操練後，體重由原本75KG，減到70KG，更意外地收了腰部贅肉，練出靚Body來，可謂意外收穫。

場地：Boundless Fitness