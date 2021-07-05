與馮寶寶擦出新火花　謝賢：佢永遠係小妹妹！

由影帝林家棟監製及聯合編劇、新進導演高子彬執導的電影《殺出個黃昏》將於7月15日上映，更是暑期檔打頭陣之港片，演員方面，由相隔60年再次合作的謝賢、馮寶寶披甲上陣，率領鍾雪瑩、李璨琛、賈曉晨、顧定軒及顏子菲聯合演出。

電影繼獲邀參與香港國際電影節、烏甸尼遠東電影節、鹿特丹國際電影節後，今日（5日）再收到好消息，電影即將殺入加拿大「第25屆加拿大Fantasia國際電影節」，並將於蒙特利爾舉行加拿大首映。該影展官方更高度評價電影「幽默、動人及充滿活力」，令劇組上下振奮不已。

電影公司今日發布首支預告，四哥謝賢飾演的「田立秋」一直恐懼老去，當寂寞無助的他遇上由鍾雪瑩飾演、失戀尋死的「屈紫瑩」，不禁泛起憐憫之心；馮寶寶飾演的「蔡鳳」則有多重身份，既是歌廳持牌人、駐場歌手、殺手中介，還是三代同堂的好嫲嫲，看似事業家庭皆得意，卻感嘆：「人生匆匆，就係為咗等敲嗰一下喪鐘。縱使你兒女成群，都總有一個係瘟神！」

談到60年前拍畢粵語片《連理枝》後，再與老友馮寶寶同框演出，四哥表示機會難逢：「佢喺我眼中永遠係一個小妹妹，雖然係舊拍檔，但係今次有新火花，今次一齊再重拾青春。」問到今次佔戲極重的四哥可有感到吃力，他頑皮的笑言：「唔辛苦！點會辛苦呀？我拍每一部戲都覺得好好玩，因為我鍾意先會拍㗎嘛！」而馮寶寶坦言與四哥對戲是不能抗拒的機會：「我聽到係同四哥合作，嗰陣喺馬來西亞即刻飛返嚟，佢真係似我大哥哥㗎。今次隔咗60年再合作默契有增無減，好似時光倒流咁！」

此外，監製林家棟、導演高子彬昨日（4日）下午帶同多位新演員鍾雪瑩、許賢及蘇致豪到戲院謝票，更錄得全場滿座，非常熱鬧。