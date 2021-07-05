Angela White　航母級肉彈

如果用航母級身材嚟形容一位女性嘅話，大家會有乜嘢聯想呢？不過將呢三個字套用喺美國傳奇脫星Angela White身上嘅話，絕對係個褒義詞，事關佢嘅身材真係好似航母一樣咁浮誇！

42G天然巨乳

稱Angela White做傳奇脫星一啲都冇誇張，事關佢被業界公認為代表四仔產業嘅時代人物。出生於澳洲悉尼嘅佢，少女時期已對四仔界產生興趣，18歲便將裸照寄到美國著名四仔片廠The Score Group自薦做脫星，當時家人同朋友得悉佢要去美國拍四仔，都表現得依依不捨，但係仍無礙佢投身四仔界嘅決心。

事實上，Angela White唔拍四仔嘅話，絕對係浪費本錢，皆因佢擁有42G天然巨乳，加埋41吋巨躉，憑住呢副身材一定可以闖出一番成績。果然處女作《A Day With Angela White》獲得極佳反應，唔少四仔迷都被佢嘅火辣身材迷倒，而The Score Group亦食住個勢為佢推出多部四仔，每套都成為熱銷人氣作，同時佢又踩入裸模界，為Scoreland、Abby Winters、DDF Busty等拍攝寫真，令人氣不斷攀升。

胸大有腦

不過，2006年佢𥤮然宣布暫別四仔界，原因係返澳洲讀大學，結果2010年獲得墨爾本大學性別研究一等榮譽學位，邊個仲夠膽話波大冇腦呀！而佢嘅論文獲得學術界認同，更喺澳洲格里菲斯大學進行公開演講，能夠做到呢點嘅脫星真係冇幾多個。

直至2011年回歸四仔界，同東家The Score Group合作炮製復出作品《Angela White Finally Fxxxs》，同時又跟Kelly Madison Productions演出一系列人氣作品。及後，佢開設四仔製作公司AGW Entertainment，實行做埋老闆娘，並且獲得Sophie Dee、Jayden James、Dani Daniels等天后級脫星支持，作品更連番獲獎。不過講到攞獎Angela White更係拎到手軟，2015年起先後獲得「最佳外國脫星」、「最佳性愛演出」、「最佳口愛脫星」等獎項，2018年更進入AVN名人堂，絕對係對佢喺四仔界成就嘅肯定。

Profile

出生日期：1985年3月4日

身高：160cm

三圍：42G-27-41

Angela White對於四仔業界嘅發展、性工作者及脫星權益相當關注，所以佢經常喺社交平台發表個人睇法，當中更有唔少獨到嘅觀點添！