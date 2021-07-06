【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月廿七乙卯水收日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：祭祀、納財、結網

忌：栽種、放水、修井

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、4、7、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座

只要懂得善用溝通的力量，好人緣將不請自來！

金牛座

公私要分明，勿在公司處理私事，以免招人話柄。

雙子座

半路殺出程咬金，打亂了工作計劃，負能量大增。

巨蟹座

毋須處處遷就別人，不妨順着自己的心意行事。

獅子座

敢想敢拚是好事，但也不能魯莽，要三思而後行。

處女座

得饒人處且饒人，不宜過於責難別人的失誤。

天秤座

衣着打扮大膽一點，可散發魅力，催旺桃花。

天蠍座

好的開始是成功的一半，行事前要有計劃有準備。

人馬座

可能被一時感覺迷惑，渴望在感情上尋求新刺激。

山羊座

有時要懂放手，勿事事攬上身，以免再受折騰。

水瓶座

事情未搞清楚就不要亂發言，避免引起別人誤會。

雙魚座

心情煩亂是解決不了問題，着急只會令事態惡化。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）鼠 人緣旺

（跌）蛇 小人多

鼠

笑容掛在臉上，可感染身邊人，收獲好人緣。

牛

有迎難而上的魄力，碰上棘手問題也無畏無懼。

虎

運勢平穩，只要沉得住氣，有利拓展人際關係。

兔

面對麻煩戒急戒躁，只要不自亂陣腳就可化解。

龍

已有伴侶者要互相包容，避免因誤會而傷感情。

蛇

諸事不順，必須保持冷靜，提防小人落井下石。

馬

事業運大旺，獲貴人提攜，出門傾生意有着數。

羊

不乏理財靈感，投資熟悉業務可帶來理想回報。

猴

桃花旺，趁機約會另一半，感情將進一步升溫。

雞

是日沖煞，待人要寬容，勿因小事而遷怒別人。

狗

運氣非常好，心想事成，無論做甚麼都一帆風順。

豬

溝通能力強，可跟同事和睦共處，事業也受惠。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

宅運得與失

陽宅風水布局中，以元運及飛星相配，去參看家宅的吉凶休囚，三元風水共分為上、中、下三個元運，每個元運20年，180年循環一次，現在2021年是八運的夕陽時間，2024年便會交接九運。

雖然元運改變，但家宅原有的星盤不會轉變，依然是根據自己搬入的元運星盤去計算。假設家居的星盤在八運是到山到向或雙星到向，如又配合收山出煞，這屋在2004至2023年，必定可以發富得財。

但隨着星斗轉移，2024年踏入九運，之前的興盛未必一定可延續，有些單位，甚至乎因為吉星入囚的關係，接不到當元之旺氣，令到家宅失勢失運，由盛轉衰，與之前的運勢有天淵之別。

如想扭轉局勢，可以做的就是改宅命，即是換天心，意思是將家宅的元運改變。根據古人的經驗，天心就是屋的太極中心點，這位置必須有太陽射曬一段時間，才能發揮轉換元運的功效，在古時只要把屋頂的屋瓦移走，就能做到這效果，而現在的高樓大廈，當然是不可以做到。

有師傅建議把屋內的爐灶轉換，或把家居重新大裝修，就可以將原運改變，而這方法是否靈驗，就有待考證。