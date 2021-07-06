《姊妹淘》播足10年終腰斬！吳若希「失業」陳詩欣有劇拍

無綫J2長壽節目《姊妹淘》終於暫停，共4輯過千集，主持吳若希、蔡嘉欣、陳詩欣大嘆不捨，望將來有新節目再衝刺，當中吳若希笑言加入「失業大軍」行列！

女性清談節目《姊妹淘》由2011年開始播出，至今歷時10年，大談美容、打扮等話題，更請來專家講解，主持方面隨着多輯轉變，但全部以「靚女」為主，由首輯的楊秀惠、莊思敏與葉翠翠，第2輯的張名雅、吳若希，至第3、4輯的張寶兒、蔡嘉欣、陳詩欣及曾淑雅等，全都是長腿美人，否則駕馭不到錄影廠的主持高腳櫈！不過，節目日前已正式煞停，多位主持都大感不捨，而未播出的集數會安排於J2台其他節目內播出。

陳詩欣昨日（5日）受訪，坦言不捨得拍檔：「大家感情好好，閒時會約出嚟。我哋完全冇不和，係啲人以為我哋不和咋！依家我拍緊古裝劇，主持我都好鍾意，希望兩邊一齊發展。」而吳若希亦感無奈，自嘲加入「失業大軍」，她說：「冇辦法啦！希望之後可以有新節目，有啲新衝擊。」蔡嘉欣則表示前幾日收到消息，非常突然：「不過舊嘅唔去，新嘅又好難嚟嘅！希望遲啲會有其他節目可以參與，或者有劇拍。」