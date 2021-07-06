五台冠軍歌王！張敬軒帶後生仔朝聖2,000萬錄音室

有「皇上」之稱嘅樂壇天王張敬軒喺剛過去嘅上半年盡領風騷，憑專輯《The Brightest Darkness》內兩首主打歌《俏郎君》及《Sweet Escape》橫掃各大流行榜外，兩首歌同樣成為「五台冠軍歌」，完全係實力超班嘅歌王，難怪成為網民熱話！其實張敬軒豈止唱功勁咁簡單，六年前佢攞咗二千萬出嚟，投資同翻新有「錄音聖殿」之稱嘅雅旺錄音室，就知道佢對音樂嘅專業同尊重！

面積有3千呎嘅雅旺錄音室，喺1983年成立，好多天王天后包括王菲、張國榮、陳奕迅、梅艷芳等全部都留低唔少腳毛，而早排張敬軒變身做「導賞團」領隊，帶咗一班年輕人去「朝聖」參觀呢間錄音室。向來口才勁嘅佢，做領隊完全冇是是但但，詳細講解錄音室嘅歷史，同埋解構每個錄音設備嘅特色。

其實呢個錄音室真係一個寶庫，因為唔少器材係古董級，張敬軒話所有珍藏全靠自己做「收買佬」收購番嚟之外，錄音室內嘅Studio A，係專程搵聲學大師Tom Hidley操刀設計，用咗唔少水松木同磚頭等打造，目的係唔會影響聲音嘅質量，至於Studio A嘅「心臟」就係業界中稱為「古董神器」嘅NEVE 8068調音台（Mixing Console），佢話最近一次NEVE 8068成交價係高過一架全新法拉利，唔怪得Studio A有「法拉利房」之稱！

另外，好多網民都覺得奇怪，點解張敬軒會有個「皇上」嘅外號，張敬軒曾經解釋：「可能我難頂？哈哈！我估係我成日同人講：『真係激死朕！』、『真係笑死朕！』有關，其實呢個名我真係受唔起！」而佢仲自認有強迫症，好似佢間餐廳咁，佢對餐具擺位嘅要求好高：「啲筷子一定要擺得正一正，唔可以有少少歪，同埋啲銅製匙，一定要抺到發光，否則要全部抹過，我唔容許有任何瑕疵，我都知打我工，好煩好大壓力。」