港姐入圍佳麗學歷年齡「雙高」　關楓馨辭筍工鬥靚

《2021香港小姐競選》28位入圍佳麗經大會「改頭換面」後，昨日（4日）首度正式見傳媒，雖然今年沒有海外佳麗，但整體質素不俗，更出現學歷與年齡「雙高」現象，普遍擁大學程度，更有多位碩士生包括戴佳敏、關楓馨、賴彥妤、梁凱晴、王嘉慧，而馬祖雁更剛剛於英國劍橋大學工商管理學碩士畢業，趕返港參選。由於學歷高，連帶26、27歲的佳麗多達9人，齊齊趕上「選美尾班車」，她們將入營staycation特訓備戰8月22日的準決賽，決賽則暫定9月初舉行。

王嫿嫿自爆有仔追

熱門佳麗要數陳聖瑜、梁凱晴、戴佳敏、王嫿嫿及被譽為「最索星二代」之一的關禮傑愛女關楓馨。26歲碩士畢業的關楓馨坦言參選是為了趕搭「尾班車」，更辭去英文老師的工作，她笑言：「依家先選覺得自己比較成熟啲，亦係最後機會。（成為焦點，壓力大唔大﹖）冇，都係做番自己，爸爸都係叫我努力訓練。（有咩準備？）成身都要Keep Fit，希望保持好好嘅狀態。」

至於碩士畢業的「健碩麥明詩」梁凱晴，亦辭去市場推廣工作，雖然覺得犧牲大，但選美行程緊密也沒有辦法：「會積極減肥，最想減手臂，大家話我大隻嘛。」而經常在社交平台上載泳衣相的陳聖瑜，覺得平日穿水着與港姐泳裝環節有很大分別，會多作準備：「盡量食少啲，希望肚仔線條會靚啲。」戴佳敏與王嫿嫿雖然省鏡，但同樣輸蝕廣東話不靈光，已請老師惡補。王嫿嫿被問為何不找男朋友貼身教導？她笑言：「冇男朋友，但都有兩個人追，係自己想專注參選。」戴佳敏則希望笑得更甜美，會在家對鏡練習。

馬祖雁唔識麥明詩

馬祖雁被問是否受師姐麥明詩影響參選？她坦言不認識對方，但盛讚麥明詩是出色的港姐，會視為榜樣。同樣是碩士畢業的王嘉慧不認為高學歷有優勢，問到可覺得選美浪費了高學歷？她說：「唔會，選港姐都需要智慧。」

「陪跑佳麗」要數身材及樣貌較失色的馬嘉希與梁菁琳，但二人對比賽充滿信心。官方公布27歲、屬年紀最大之一的梁菁琳笑言：「我仲未生日，依家仲係26歲。（趕搭尾班車選美？）本身喺海外做獸醫，參選係美麗意外。」而身形健碩的馬嘉希覺得選美不一定要瘦，會做運動備戰。