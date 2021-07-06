教跆拳道金牌得主耍功夫　甄子丹着拖鞋上陣型爆

有「宇宙最強」之稱嘅甄子丹打得就係人都知，佢咁好身手但係唔會收收埋埋，只要有人問佢關於功夫嘅嘢，佢都好樂意教導。呢日佢就教內地男星林秋楠功夫，對方本身係練開跆拳道，突然要佢耍功夫即刻搞到好似跳舞咁，甄子丹開聲糾正對方錯誤，不過林秋楠聽到一舊雲好似唔明對方嘅意思，甄子丹即場表演番兩招畀對方睇吓，但對方好似唔係好捉到路。

諗頭多多嘅甄子丹，即時腦筋急轉彎，用跳舞元素做切入位教對方耍功夫，經一輪指導之後，林秋楠耍起功夫嚟即時似模似樣。唔少網民睇完都大讚甄子丹教人功夫有一手，絕對稱得上師傅級人物，不過有網民錯咗重點，將注意力集中咗喺佢對腳度，因為甄子丹全程着住拖鞋，就算係咁都一樣打得一手好功夫，認真厲害！

大家唔好睇少呢位林秋楠，其實佢係跆拳道高手，8歲獲得全國跆拳道冠軍賽個人和團體雙料冠軍；同年，第一次獲得韓國世界武道大賽男子少兒組冠軍。隨後喺省級、國家級及世界級嘅各大跆拳道比賽多次獲獎，屋企嘅金牌保守估計超過150面。之後憑好身手殺入演藝界，2018年甄子丹主演嘅動作電影《大師兄》，戲中甄子丹童年嘅角色，就係由林秋楠飾演，之後佢哋再合作電影《肥龍過江》。