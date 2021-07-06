【詭異道別】蕭亞軒宣布姊弟戀玩完：我受夠了

下月42歲的台灣天后蕭亞軒宣布和黃皓分手，接近四年的姊弟戀玩完！在今日（6日）凌晨接近三時，蕭亞軒發放短片，片中的背景非常暗黑，氣氛鬼魅，而長髮披肩兼蓬鬆的她，頽爆兼木無表情的對着鏡頭說：「I am done.」（完了，受夠了！）她更發文：「Done.雙方的想法不大一樣，雙方都有自己的想法，女方還有自己的夢想，男方也有自己的想法，祝福彼此一切平安健康，彼此都能找到自己想要的方向，謝謝你你的一切，再見」，其留言令網民非常擔心，怕她情緒崩潰致抑鬱症復發，紛紛留言安慰，皆因近日她頻頻「放負」，網晒傷勢照說希望神能幫助她外，又說很想亡母重回她的身邊。

至於未有表態的黃皓，在上月底網晒在泳池拍的獨照時留言：「累了。」未知是否指感情有暗湧。他曾說過至今只經歷兩次戀愛，首段戀情是讀中學時的puppy love，所以蕭亞軒是他第一位真正談戀愛的女友。而蕭亞軒最近一次網晒合照是在今年四月底，相中黃皓攬着她錫錫，當時她留言：「Thank you for everything.」（感謝你的一切）由於他們在今年初齊齊被愛犬襲擊並送院治理，故這張合照是黃皓受傷後首次露面。

和蕭亞軒年紀相差16年的黃皓，有指是有「鮮肉收割機」之稱的蕭亞軒第17個男朋友，也是在女方過往多段姊弟戀中，相差年紀最大。有指蕭亞軒出道20年換了16個男朋友，包括王陽明、柯震東等，全部都是高大靚仔及年紀小，她曾否認曾有16個男友，並霸氣的說：「但是約會過非常多，看電影或吃個晚餐也算是約會，所以上百個不算甚麼！」

2017年開始蕭亞軒已多次被發現跟黃皓出雙入對，但一直不肯公開戀情，直至2019年她40歲生日當天發文：「愛就是需要我們在一起」，封口兩年才認愛，因黃皓在她抱恙包括出現抑鬱症時，不離不棄的守在身邊照顧，令她非常感動。這段姊弟戀一直不被外間看好，除了是年紀相距，更被指女尊男卑。來自加拿大、家族經營咖啡豆生意的黃皓，其2017年到台灣入娛樂圈發展，但因中文不佳加上工作機會不多，人氣低迷。

去年他們參加內地節目《女兒們的戀愛3》，全程奉旨放閃晒恩愛，更讓攝製隊在他們的住所拍攝生活日常外，她承認差點分手說：「這一年（2020年）比較嚴重，好像是一個瓶頸，因為我們拍拖三年，那個過程好像要跨過。」她出名是對男友嚴格及有要求，為對方安排上表演及跳舞等課程，並排得滿滿，她曾說：「像媽媽一樣，送他上課，每天叮嚀他練鋼琴。」去年黃皓突然咳嗽出血，醫生指他壓力過大，令她十分心痛及內疚。

他們同樣脾氣剛烈，女方更說疫情下朝夕相處，難免有吵架：「我們甚麼都會吵，都不是大事，他多半會讓我。」關於結婚，蕭亞軒曾說：「曾想過要不要結婚，很多人勸我不要輕舉妄動，還可以認識很多人。」她更指黃皓在其歷任男友中，是「話不多、不會說謊、社交圈很小」，這樣才可以跟她更配合，不過去年卻自爆和黃皓提出分手超過十次。