有研究指出，體溫每降低1度，代謝會減慢約12%，過胖人士平均體溫較身形正常者為低，若低體溫持續，每年可增肥5磅！(客戶提供)

【特約報道】炎熱天氣下，食欲不振、口渴心煩，嘆冷氣、飲凍飲、沖凍水涼，當然即時爽快，但後果是變肥腫！或者大家會問：「涼冷氣都會肥？」沒錯！要知道體溫與代謝排毒是直接掛鈎。

體溫跟代謝息息相關，身體健康體溫應該在36.5-37℃之間，一旦身體冰冷，血液循環變差，細胞代謝也會隨之減慢。體溫每降低1度，代謝會減慢約12%，免疫力降低30%；上升1度，免疫力卻能大幅提高五至六倍！意大利有研究發現，過胖人士平均體溫較身形正常者為低，若低體溫持續，每年可增肥5磅！女生普遍有體溫偏低情況，與常置身於冷氣房、平日愛吃喝寒涼冰品有關。

持續的低體溫除了減慢代謝和積存脂肪，更會令毒素滯留體內，加速老化。《黃帝內經》強調四季養生，中醫學說指「汗為心之液」，來源於血，夏季太陽似火，人體需要排熱，並把人體在其他季節未消化及未排出的各種代謝廢物，通過大量汗液排出體外。毛孔擴張才容易散熱排毒，如果炎夏躲在冷氣間，又沖凍水涼，會令毛孔收縮，使體內該散的毒素無法散出來，繼而令血液運行不暢，容易凝滯，氣不通則痛，血不通則腫，出現浮腫、頭痛、肌肉及關節疼痛。加上寒涼冰品傷脾，脾為後天之本，主袪濕，若脾功能受損，濕毒便會困於體內，感到浮腫和疲倦；濕性下注，濕氣重的人下半身會格外肥腫。

香港處處是冷氣，冷氣避不了，就要從食療方面入手。陽性體質者本身較燥熱，可多吃清熱時令瓜果，如苦瓜、冬瓜、節瓜；亦可用金銀花、菊花、槐花、木棉花和雞蛋花煲成足料五花茶，室溫飲用，取代寒涼冰品，具清熱解毒、清肝明目、涼血、祛濕解暑作用。陰性體質者則可食用薑。自古有云：「冬吃蘿蔔夏吃薑」，薑能加速血液循環，刺激胃液分泌，促進消化、排汗、提神抗菌，可緩解疲勞、乏力、厭食、腹脹、腹痛、失眠等毛病。

我更建議大家每星期做兩至三次、每次15-20分鐘的浸浴，在37-42度的熱水內加入4湯匙粗鹽，熱力可提升體溫，加速排汗，幫身體排出毒素和紓緩減壓。

調節體溫，能防止冷氣肥。不過別以為只要在太陽底下曬出汗就會瘦，因為這只是皮膚表層汗腺所排解的水汗，只有勤做運動，才能將積存於脂肪內的脂溶性毒素帶出來。想夏天不肥，除了要離開冷氣房，多做運動，流出一身臭汗才最有效。

臟脂燃燒療法：

使用儀器具美國FDA有效性認可，專利PF技術能收復及增加纖維母細胞數量，加速代謝內臟脂肪及燃燒皮下脂肪；同時能持續提升體溫，增強身體基本代謝率和促進燒脂。做三十分鐘「臟脂燃燒療程」，靜靜躺着就等於體內汗蒸幕4小時，減走內臟脂肪、提升代謝、消除水腫。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。