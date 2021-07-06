AV秘史！男優顏面放臭屁　三上悠亞冇晒性趣

日本AV天后三上悠亞樣靚身材正，擁有F Cup上圍，吸咗唔少宅男粉絲。唔經唔覺佢已經出道6周年，最近佢踩過界做埋KOL，各個社交網平台粉絲加埋差唔多有600萬粉絲，人氣超強！

日前，佢亮相日本深夜節目做嘉賓，大爆拍AV秘史！出道6年間，佢已經出咗70部作品，經驗相當豐富，但佢都遇過頂唔順嘅對手！佢話拍咗咁多年AV，有一位男優令佢搞到NG，有次佢個頭對住嗰位男優嘅下半身，去到最後階段時，個男優變得好古怪，身體又變得好熱，之後突然「呠」一聲，個男優放咗屁呀！三上仲話自己塊面啱啱對佢住下面，個屁仲要臭到冇人有！三上顏面接臭屁，即時投晒降，咩「性」趣都冇晒，主動要求停止拍攝，但佢話現場所有人竟然冇反應，真係慘豬！

另外，佢又話AV女優呢個身份為佢惹來好多誤會，佢話好多人認為佢拍得AV，就覺得佢係鹹濕妹，玩咩Play都得，但事實上佢平時只係一個普通女仔，絕對唔係一名「癡女」!

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