《超人》大導演李察當納離世　米路吉遜哀悼恩師

曾執導《超人》（Superman）的導演李察當納（Richard Donner），美國時間昨日離世，享年91歲。

他離世的消息由電影製作人妻子Lauren Shuler Donner公布，除了70年代的《超人》之外，他亦拍過多部80年代賣座片包括《轟天炮》（Lethal Weapons）系列、《凶兆》（The Omen）、《小靈精》（The Goonies）及《鷹狼傳奇》（Ladyhawke）等。他的遺作是2006年布斯韋利士（Bruce Willis）擔任男主角的動作片《衝擊封鎖線》（16 Blocks）。多年來曾傳出李察計劃開拍《轟》的第5集及《小靈精》續集的消息，但一直未有成事。

而與他合作最多的《轟》男星米路吉遜（Mel Gibson）亦有發聲明向他致哀。他說：「當納！我的朋友、我的恩師。我會非常想念他。」而在《轟》系列飾演米路警察老拍檔的丹尼高化（Danny Glover）亦說：「我的心碎了。與李察當納、米路吉遜以及《轟天炮》團隊共事是我事業中其中一個最驕傲的時刻。我將永遠感激他，因為李察真正關心我、我的生活和我的家人。我們是朋友，彼此相愛，遠遠超出了合作製作和《轟》系列帶給我們的成功。我會非常想念他。」而在《最後刺客》（Assassins）中合作過的史泰龍（Sylvester Stallone）亦表示好享受與他合作，大讚對方極具才華並有幽默感，是男人中的男人。《轟》於1987年上映時大受歡迎，共拍過4集。4集全球共收入接近10億美元票房。其中李連杰亦於1998年的第4集中擔演，當年李連杰更與導演一同來港宣傳。

此外，曾與李察在《小靈精》合作過的導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、《小》一眾演員包括Sean Astin、漫威（Marvel）總裁Kevin Feige等都有發聲明哀悼。