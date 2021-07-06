溏心風暴Re-U｜大細契合體！關菊英孖同性密友出席

打造唔少無綫經典劇集嘅監製劉家豪，其中《溏心風暴》系列有口碑同有收視，亦都令到一班演員成為咗好朋友，佢哋除咗私下聯絡之外，仲會成日約出嚟見面敍舊，不過近年因疫情問題就少咗好多。劉家豪太太兼有金牌監製稱號嘅梅小青喺社交網上載多張飯敍相，仲留言話：「可以將喜愛作為終身工作，是一種幸福。而能在工作上認識到一班摯友，更是一種美滿！細水長流的友情，感恩我遇上！」相中除咗老公劉家豪之外，一班「溏心」演員包括：「大契」李司棋、「鮑飽」夏雨、「舅父波」阮兆祥，而飯局發起人「細契」關菊英就孖住同性密友周偉利一同出席，另外梅小青妹妹梅小惠亦有現身！

關菊英早兩年因出入醫院而被指身體欠佳，近年過着半退休生活已經甚少公開亮相，今次以一頭清爽短髮現身，容光煥發精神奕奕狀態甚好，更大方與周偉利企埋一齊影相。而李司棋雖然已經踏入「七字頭」，不過外表依舊未有太大變化，唔知佢保持青春嘅方法，會唔會就係成日同周潤發去行山有關呢？當中最大變化都要算得上係夏雨，半退休嘅佢除咗滿頭白髮，身形發福仲現出個肚腩。唔少民見到佢哋都話回憶返晒嚟，仲留言問佢哋會唔會有機會再一齊拍劇呢？

劉家豪除咗出席《溏心風暴》嘅重聚飯局之外，仲有去由佢監製暫時成為今年無綫收視之冠嘅《逆天奇案》慶功宴，一班演員好似陳展鵬、黃智賢同馮盈盈等均有出席，場面熱鬧，席間仲有兩個大蛋糕，其中一個寫住「逆天奇案收視冠軍」，而男主角陳展鵬心情靚爆滿場飛同人影相，佢仲揸住支酒同劉家豪互隊，認真High爆！