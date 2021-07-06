Yoggle Film一繩兩用　相機電話無縫轉換

雖然現時智能電話的影相功能已經可以媲美甚至超越一部真正相機，但對於攝影有份執着的始終覺得一機在手先有質感。結合功能性及時尚性於一身的英國品牌M.CRAFTSMAN，近日推出首款便攜式相機繩「Yoggle Film」，其金屬型接駁扣CamLock可以連接相機底部螺絲孔，使用時不會阻礙相機手握位置，相機繩可以承受20磅重量。此外，「Yoggle Film」亦會附送另一個可以連接智能電話的「T」型球狀扣PhoneLock，等你可以用同一條相機繩就可以分別連接相機或智能電話，大大增加使用時的彈性自由。

如果你本身冇用開相機的話，咁就可以選擇另一款對應智能電話的「Yoggle」電話繩，戶外風格的電話繩以4種不同顏色（共28股）編織而成，可以承受6磅重量，分別有The Nolan（Black）、The McQueen（Greyish Pink）、The Fleming（Pacific Blue）及The Chaplin（Golden Black）多款顏色選擇。今季更最新追加推出The McCartney（Brown Red）及The Connery（Red Blue）2款春夏新色，設計靈感源自Beatles成員Paul McCartney及第1代「007」男主角Sean Connery，每款顏色都會有105cm、115cm及125cm不同長度，可以因應個人高度去挑選，完美演繹品牌「Wear Your Phone」態度。