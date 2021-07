藝人郭可盈與林文龍結婚後育有一女林天若(Tania),時間過得好快,囡囡已經小學畢業啦!郭可盈喺社交網上載同林文龍一齊出席囡囡畢業禮嘅相片,Tania愈大愈靚女,氣質清純個樣仲似足媽咪,囡囡除咗外在美原來讀書都好叻,連續3年奪得學科冠軍同埋攞咗各種獎項,認真犀利!

郭可盈留言表示:「轉眼間便小學畢業了,很感恩這5年的校園生活過得又快樂又充實!非常感謝校長和老師們的悉心教導!能夠連續三年奪得學科冠軍和各種獎項,當然值得鼓舞,但令我最興奮的就是你能夠嚮往學習、從多角度觀點與實踐,這才是最理想的求學方式!暑期後,即將進入中學階段迎接新的挑戰!繼續我們的座右銘『Work Hard, Play Hard!』Tania ,I wish you have a bright future !」