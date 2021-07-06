珍貴片段曝光！錢嘉樂蜈蚣彈跳入舞池差啲做舞王

現年55歲的藝人錢嘉樂，功夫了得，由武打演員轉型動作指導，身手不凡，最近他應好友曾志偉、王祖藍邀請，為無綫比舞選秀真人騷《盛．舞者》擔任主持，當大家疑惑嘉樂的「武功」與「舞功」如何相題並論之時，背後卻有驚人發現，嘉樂豈止一介武夫，原來更是一名舞者。

於37年前，剛成年的嘉樂曾參加無綫舉辦的街舞比賽節目《巨星霹靂群英會》，由於當年Break Dance（霹靂舞）極為盛行，外國年青人紛紛走到街上跳Break Dance，而這股潮流亦殺入香港，舉辦不少街舞比賽，無綫跟潮流找來不少巨星嘉賓，如梁朝偉﹑張曼玉﹑張國榮﹑陳百強﹑林子祥等於《巨》中又唱又跳，而當年已習武的嘉樂，則跟三位志同道合的朋友，組成「魔域勇士」出賽。扮演殭屍的嘉樂，充分發揮其「武」技，2分幾鐘的表演過程，將觔斗和翻騰等動作融合到霹靂舞中，可謂發揮得淋漓盡致，其中他表演連續12個蜈蚣彈，絕對是攞分位，但最後不敵壓軸隊伍，失落大獎，但亦贏得寶貴經驗，而片段之珍貴，令到嘉樂都感到很懷念！

能夠令嘉樂有習舞念頭，他接受東網訪問表示：「小學時開始跳舞，當年電影文化影響，1977年電影《周末狂熱》（Saturday Night Fever），就係我細個時好迷，跟住學跳，當年冇得錄低，只靠記憶學，後嚟再睇電影《油脂》（Grease），簡直瘋狂，又跟哥哥去Disco，好開心見識好多嘢！朋友慫恿下參加比賽，覺得跳舞認定自己，冇話要賺錢，以前屋企有黑膠唱盤，播歌喺屋企跳，一個人咋，怕畀人笑，其實我覺得呢個係年青人放電好方法，跳舞可以令到人去到另一境界，乜嘢煩惱都唔使諗！」

其實今次嘉樂之所以應承擔任主持，主要是睇到參賽者一股熱血，他稱：「今次我都幾經考慮㗎，佢哋想我以一個舞者身份講吓，節目係畀到我一個好好嘅感覺，無綫可以將各類演藝如配音﹑跳舞等非主角位置嘅從業員，帶到台前畀觀眾認識，好似香港年青人愛跳舞，表演形式都只喺歌手後面，但我都睇到佢哋一份熱血﹑無悔，唔係為錢，今次可以畀佢哋由後面走到前面做主角，重新攞存在感！」