下月出道14周年　Yuri期待少女時代合體出歌

韓國女團少女時代（少時）將於8月迎來出道14周年，成員Tiffany今年3月亮相節目《認識的哥哥》時曾表示8月除了是組合的出道周年紀念，亦是她的生日，希望到時少時可以合體節目，粉絲都大表期待，而成員Yuri近日受訪時就談到少時的合體計劃。

Yuri與男星丁一宇合演的MBN劇集《綁匪－盜取命運》於前晚（4日）播畢，創下9.759%的最高收視紀錄，對於劇集受到觀眾歡迎，Yuri受訪時表示：「真的很感謝，覺得既新奇又意外。」又指母親和嫲嫲都很喜歡劇集。

談到有不少粉絲期待少時回歸樂壇，Yuri說：「少女時代就似我的故鄉，是我在某個時候會回去的地方。」她指各成員在不同範疇上活動，堆積了很多經驗，假如再次聚起來一起做音樂和演出，應該會很有趣，又指她們的確有合體出歌的計劃：「為了有好的作品和帥氣的演出，我們一直在討論，我相信少女時代會有好消息帶給大家的，我也很期待。」但她指因為8名成員正在音樂、電視劇、電影及綜藝節目等不同範疇活動，要8個人同時騰出一段時間並不容易，所以暫時很難確定組合會於甚麼時候合體回歸。