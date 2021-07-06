消暑飲料Face Off　換裝新登場

聽日係小暑，話畀大家知，已經進入「熱暑人」嘅季節，唔少飲料品牌亦整裝待發，有換上新裝帶來清新感覺，又有無新上市新款，總之齊齊帶來新驚喜！

玩轉色彩

MEKO Smiley Tea果味茶系列啱啱推出全新包裝，推出以夢幻馬卡龍色系為主調嘅全新Look。3款果味茶包括帶出清爽活力感覺嘅金黃色嘅韓柚子紅茶、散發甜美可愛氣息嘅粉紅色的蜜桃茶，以及醒神有朝氣嘅明黃色檸檬茶。品牌今次更首次與PANTONE合作，推出「Live a Colorful Life 別注版生活禮品」，包括棉布購物袋、環保三文治袋、環保食物袋、純棉毛巾以及水杯連杯墊，精美別致又環保，為生活增添加繽紛精彩，想擁有呢套禮品可由即日起至7月31日，選購任何品牌Smiley Tea飲品滿HK$25，憑單一收據正本於官網登記，即可以優惠價換購；數量有限，換完即止。

清新環保

果茶以外，包裝水Bonaqua亦加入換新裝嘅行列。品牌為了迎合環保及可持續發展潮流，推出全新品牌形象及產品包裝，實現「全球零廢棄」目標。全新樽裝水沿用100%rPET再造膠料並重新設計飲料樽招紙，提供更多有關包装物料以及正確回收方法的資訊，還有首批在本港製造的Bonaqua無招紙礦物質水，以及推出全新微氣礦物質水，加入微密氣泡，為大家帶來新口感。微氣礦物質水以可回收鋁罐盛載，為大家帶來更多選擇，亦更符合可持續發展嘅原則。

經典重現

相信唔少70後都飲過屈臣氏汽水嘅「哥喇」同「白檸」，兩款已消失好一段時間、曾風靡一時嘅玻璃樽裝汽水，由即日起重出江湖。「哥喇」由英文Cola直譯而來，而「白檸」即Lemonade，品牌今次重推嘅「哥喇」同「白檸」，有罐裝同復刻樽裝，經典設計加上不變嘅味道，相信會勾起唔少人嘅回憶。當年汽水每支HK$0.3，品牌重推之餘，亦推出多種優惠及活動，好似由7月16日至23日期間，於金記冰室惠顧鮮茄濃汁焗厚切豬扒飯，即可以「七十年代懷舊價」嘅3毫子換購復刻版哥喇汽水一支；另於7月份與奇華餅家合作推出「每日『包』你有賞獨家優惠」，於店內選購正價麵包或西餅滿三件或以上，即可獲贈餅家HK$5現金券及哥喇或白檸汽水一罐等。此外，於8月中旬至9月下旬選購哥喇或白檸汽水5罐或支，更可參加大抽獎，贏取酒店住宿及餐飲券或禮品等呢！