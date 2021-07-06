東冲有料到：推廣泰國旅遊都是罪

從來沒有想過，幫泰國旅遊局宣傳布吉開關會是罪過。

無論是泰國政府抑或當地人民，都對7月1日布吉島開關有所期望。雖然無可否認，泰國現在每天依然有不少新冠肺炎的確診個案，及每日平均有20多人因此死亡，但總不能因此把所有事情都停頓下來。為了挽救旅遊業，泰國政府及醫療部門經過長時間考慮後決定讓布吉島開關，理論上到訪的旅客及當地人接種了兩劑疫苗後，應該是安全的。當然病毒會否變種實在是未知之數，但不作出開關決定的話，布吉島的經濟難免會雪上加霜，當地很多公司已結業，不少人因此失業，政府也是迫不得已下才有此對策。

香港的網民也發表了不少意見，覺得這個政策實在不適合香港人，從宏觀角度看，布吉開關是為全世界的旅客而設，並非單純為香港。而無論是我抑或泰旅局，也只是告知大家有這個開關安排，並非強迫大家非去不可。再者香港暫時亦沒有直航航班前往布吉，最快相信也要8月才會有相關的航班起飛，屆時疫情可能已有所好轉。此外更有消息傳出可能日後大家出行前只要找醫生做血清抗體報告，報告3個月有效，回港帶同疫苗接種證明和72小時檢測報告的話，由泰國回港可以減至7日隔離，如果是真的話大家便在不用擔心要隔離14或21天。

請明白報道這些旅遊新聞，相信除了我和泰旅局外，其他香港傳媒都有份報道，畢竟若然這個計劃成功，其他省府可以陸續開放，那麼很快整個泰國情況都會轉好，泰國人都可以在經濟谷底中得到一些喘息。所以請大家收起心中的怒火，希望有一日能大幅減少隔離日子、甚至取消隔離，讓大家可以前往這個微笑之國展露笑容。

胡慧冲