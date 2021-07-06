男友返加拿大成導火線　蕭亞軒唔認分手：是暫停

台灣天后蕭亞軒就疑與男友黃皓分手一事受訪，她坦言前一晚兩人就「看不見未來」而吵大鑊，但強調不是分手而是「暫停」，男友已搬離她香閨，住在朋友的家中，她說：「沒有直接說『分手』2個字。」又指男友想帶她返回溫哥華探訪身體不好的「外母」，但她因月底要做臉部傷疤手術，故不會隨行，又開玩笑說：「希望他回去跟父母相處，知道我是個好女人！彼此先暫停一下，呼吸一下，我沒問過他何時回加拿大，這麼多事，我們兩個都受傷，疫情又很悶，常在家裏吵架。」

她又覺得選擇在台灣接受治療是正確：「你（指黃皓）想我回去，現在又疫情，我臉又這樣子，如果我在台灣醫生可以處理，加拿大有醫生也不會（希望被處理），他很想他媽媽…現在坐飛機不安全，我說能不能等疫情過1、2個月，可以視訊，他說他不是視訊的人，凡事都有第1次，反正我就跟他講，先好好的在台灣，把該做的事做一做，你那麼愛玩股票在家裏玩股票，順便練練中文給我吵架。他家人很擔心，我也很自責，讓他先回溫哥華，二人暫時分開來，看會不會『久別勝新婚』？」

她續稱與男友之前曾為同類事吵過，對方有挽回，而自己又常和男友意見分歧：「我們常常有很多想法不一樣，他溫哥華長大，我在台灣長大，沒有走不走得下去，先給彼此一些時間，我先過我的，他先過他的。在一起快4年，他家人觀念和我家人觀念也不一樣。」加上她臉部受傷受大打擊，及有其他事件發生，感覺如跌落「漩渦」內：「每天看到我的臉的漩渦。」並謂普通情侶都會遇上類似問題，現時彼此保留各自生活空間是最理想。她又強調二個人在一起太久了，她說：「一開始大家說我們年紀差別，觀念不同，這是事實，我們一直練習溝通。」