惠僑英文中學與時並進育英才　多元教學展潛能

【營業資訊】惠僑英文中學屹立於深水埗區已逾半世紀，一直秉持「全人教育」的辦學宗旨，為學生提供全面、優質、適切的學習環境，積極發展學生的語文、運用資訊科技及文化認知的能力，以適應瞬息萬變、多元化人才的社會。

發展STEM教育 與全球接軌

配合全球教育趨勢，惠僑致力培養學生的創新思維和探究精神，增強學生在綜合和應用跨學科的知識與技能。校方成立STEM學會，積極發展STEM教育，每星期為學生提供人型機械人及機械臂等編程教學，打好知識及技術基礎。為增強科技知識交流和拓闊對科學發展的觸覺與視野，學校經常帶領學生參加比賽及交流活動，例如參與南京大學及清華大學的科學營、韓國首爾弘益大學交流。STEM團隊在全港賽事「未來工程師計劃STEAM UP A SMART CAMPUS」比賽中奪得亞軍及「最佳創新項目獎」，以及代表香港參加國際賽事，獲「世界賽香港區選拔賽VEX機械人技能賽設計獎」。透過種種活動，學生不但獲得更廣闊的舞台，展示才華，更在與世界各地的學子友好溝通中，提升英語的表達能力。

靈活語言教學 營造趣味語境

惠僑特別重視語言教學，積極舉辦多元學習活動，以適切的教學策略，提升學生中英文表達能力及自信。惠僑英文組一向以Learning English is “Funtastic” (“Fun”＋“Fantastic”)為綱領，設計活潑且多元化的教學活動，例如戲劇滙演、每年別具特色的英文週等，提供平台讓學生表演英文歌曲、脫口秀、戲劇；此外，每年特設English Speaking Day、緊張刺激的Scrabble英文串字比賽，務求透過趣味的活動形式，營造校園的英文語境，提升學生學習及表達英文的自信，亦能以靈活的方式鞏固知識基礎。

團隊訓練自律 重視品德教育

惠僑秉持「全人教育」宗旨，希望藉着團隊訓練，培養學生成為自信的新青年。每名中一生均要參與制服團隊，藉着步操、急救及野外求生訓練等活動，培養自律、自理能力和服務精神。同時，制服團隊經常參與社區服務，接觸及了解社會不同階層的人士，曾獲不少政府部門及服務機構的讚揚，藉此培養公民意識。每年均有學生獲得社區肯定，如「深水埗區優秀青年獎」，足證學生於學術、品德方面均有卓越表現。惠僑師生上下一心，共建和諧的校園生活，使學校獲香港基督教服務處頒發「連續十年或以上關愛校園」的殊榮，這無疑是對惠僑在推廣關愛文化上表示高度讚揚和肯定。

世界學堂多遊歷 多元學習增見聞

惠僑充分發揮直資學校的靈活性及優勢，投入大量資源提供豐富多元的聯課活動、交流活動。自2000年始推行「世界學堂」計劃，至今已有二十多年，希望每位同學在學期間最少有一次海外考察的機會，從中拓展文化視野、學會包容不同文化、孕育大同心理。至今師生足跡已遍佈英國倫敦、韓國、日本、馬來西亞、泰國、越南及國內大部分城市。惠僑教育方針與世界接軌，使學生能放眼世界，展望未來。

為了照顧新生需要，惠僑特設「朋輩輔導計劃」及「新來港適應計劃」，讓新生感受「惠僑一家」的關愛文化。惠僑一直秉承著｢全人教育，多元發展｣的教育理念，“Not only a School, but also a family with love”的辦學願景，校風純樸，師生間彼此關愛的形象扎根深水埗區。展望將來，惠僑將帶領更多學子昂首闊步，邁向精彩的未來。

學校資料

電話：2777 6289

電郵：wkc@wkc.edu.hk