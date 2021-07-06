陳潔玲狂數鍾舒漫男友　稱公司電郵遭入侵

歌手鍾舒漫（Sherman）與藝人陳潔玲去年合作經營防疫消毒用品生意，卻發生金錢糾紛最終不歡而散並訴諸法律，現時案件正排期開審，惟今日（6日）陳潔玲又突然於網上發功，再次鬧爆鍾舒漫男友MV副導演林灝軒（Steve Lam）：「請問你仲要誣衊別人到幾時？」力數對方多宗罪，直指男方食軟飯，並在過去一年不斷滋擾她，甚至聲稱男方曾登入其公司電郵盜取資料：「其實你知唔知道登入人哋公司電郵偷取資料係犯法的？你如果係光明正大做乜要做呢啲咁陰濕嘅事？你如果係理直氣壯做咩一次都唔去法庭見我呀？卑鄙小人淨係識得躲在暗處！」

另邊廂，鍾舒漫事有湊巧地於社交網發文，指被一位「C丁蟹」不定時以訊息傳來大量粗口、辱罵及恐嚇，甚至騷擾其父母，她續指發現該「C丁蟹」曾揚言與有勢力人士有來往，加上對方行為詭異，曾寄來其住所租單及自我介紹信，令她大感擔心，故已報警處理，她表示：「我家人朋友懷疑佢有精神問題，非常擔心，因為傻人比惡人更恐怖！我同證人就更加神經繃緊，因此就依件事我哋已經報咗警，同埋已經去信法庭備案。」她又公開「C丁蟹」的錄音聲帶，及對方的自我介紹內容：「本人CCH，在香港出生及長大，大專學歷。我的Facebook及Instagram帳戶亦有不少Follower，我的朋友網絡也很廣闊。」