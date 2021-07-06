又醉酒拍片？小S撥弄秀髮埋怨老公

台灣藝人徐熙娣（小S）之前深夜於社交網發文，痛心表示92歲的外婆因病去逝，因疫情關係，見不到對方最後一面，相當遺憾。而昨晚她就拍了一條接近2分鐘的影片，分享自己從疫情以來的心境轉變，表示苦中作樂也許是接下來我們每個人都得學習的事，珍惜愛的人，話題相當感性。不過，網民重點就落在她的樣貌和行徑上，因為片段一開始，小S就以大頭拍攝自己，坦言最近長了痘痘和白頭髮，之後又坦言：「經歷過一些事情後，外觀的變化都不是值得在乎的，重要的是家人，在艱困的環境當中，我們還可以找到一絲讓我們感到幸福的希望，我覺得我已經很感謝了。」

而片段的終結前，小S就不斷撥弄頭髮，又埋怨老公裝了燈，拍得她不好看，之後又自信的謂：「算了，反正我長得很漂亮。」網民都爆笑之時，有些則覺得小S又是飲醉了來拍片，更問她究竟飲咗幾多杯，小S又不滿回答：「不重要，你聽見我想表達的嗎？」並在留言處特別表示：「我只要一說話，就被人覺得我是不是又喝了，或又喝多了！本來覺得很煩，懶得解釋，但後來覺得你們怎麼看我都無所謂，重點是我說了想說的話，peace and love！」究意佢係真醉，還是酒醉3分醒呢？